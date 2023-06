Maria De Filippi al funerale di Silvio Berlusconi: Un aspetto diverso che fa discutere - Controcopertina

Ieri si sono svolti i funerali di Stato dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, scomparso all’età di 86 anni. Il feretro è giunto in piazza del Duomo a Milano da Arcore, accolto da un commosso applauso della folla prima di essere portato all’interno della cattedrale. Numerose personalità si sono riunite nel Duomo, tra cui capi di Stato, membri del governo, rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee e ovviamente molti volti noti del mondo della televisione.

Emozioni e partecipazione

I figli di Berlusconi, visibilmente commossi, camminavano dietro la bara di mogano coperta di fiori, insieme al fratello Paolo e alla compagna Marta Fascina. Al termine della cerimonia, Marta si è allontanata tenuta per mano da Marina, la primogenita di Berlusconi. Una volta all’interno della cattedrale, i familiari dell’ex premier si sono seduti nelle prime file a destra dell’altare del Duomo, tra cui l’attuale compagna e l’ex moglie Veronica Lario.

Maria De Filippi: Un volto trasformato

Non poteva mancare in chiesa Maria De Filippi, uno dei personaggi di punta di Mediaset e grande amica della famiglia Berlusconi. La conduttrice, recentemente vedova, è arrivata al Duomo indossando una camicia bianca, un outfit che può sembrare inappropriato per un funerale, ma che nasconde un significato profondo. Silvio Berlusconi consigliava sempre alle donne che lavoravano in Mediaset di vestirsi di bianco e preferibilmente di avere i capelli biondi.

Un aspetto diverso che suscita commenti

Tuttavia, oltre alla camicia bianca, molti telespettatori hanno notato qualcosa di strano sul volto della conduttrice. Durante una ripresa laterale, sono evidenti rigonfiamenti insoliti sotto gli occhi e sul naso di Maria De Filippi. I social network si sono riempiti di commenti al riguardo: “Si è trasformata, cosa le è successo al viso?”, “È irriconoscibile”, “Ha lo stesso chirurgo di Emilio Fede?”. Tuttavia, c’è anche chi ha difeso la conduttrice, sottolineando che le critiche sulla sua pelle sono ingiuste e che si augurerebbero di invecchiare come lei.

