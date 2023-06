Omaggio commovente al bimbo di Casal Palocco: girandole, peluche e un mare di fiori - Controcopertina

Nel luogo in cui il tragico incidente di Casal Palocco ha portato alla morte di un bambino di cinque anni, ora si trova un commovente tributo fatto di girandole, peluche e un’oceanica fioritura di colori. Questi gesti simbolici testimoniano l’amore e il ricordo che la comunità ha per il piccolo.

Un luogo di memoria

Fin dal giorno successivo all’incidente, sono stati posti peluche, scritte e girandole all’incrocio dove si è verificato l’incidente tra il SUV Lamborghini Urus e la Smart ForFour su cui viaggiava il bambino. Inizialmente, le scritte erano poche, ma nel corso dei giorni sono aumentate, trasmettendo affetto e sentimenti di pace. Le girandole colorate e i mazzi di fiori, tra cui spiccano quelli di Spiderman, adornano il luogo insieme alle radici dei pini che circondano l’area.

Un tributo in crescita

A quasi dieci giorni dall’incidente, mentre il conducente del veicolo è agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio e lesioni, i fiori si sono moltiplicati coprendo completamente lo spazio disponibile. Centinaia di mazzetti di fiori di ogni colore si fanno notare, rendendo impossibile una stima precisa. Le scritte sul muro sono aumentate, tra cui una che dice “Sempre con noi”. L’area è stata invasa da rose bianche e rosse, fiori gialli e rosa, peluche di ogni tipo, dalle macchinine del film Cars a personaggi come Topolino e Snoopy. Una panca bianca è stata allestita accanto a un libro con una dedica toccante.

Un gesto di solidarietà

La comunità si è mobilitata per onorare il bambino, acquistando terra e vasi per piantare fiori e piante. Alcuni residenti sperano che il consorzio locale possa donare un’aiuola con sistema di irrigazione come segno di affetto per la famiglia del bambino. Anche coloro che non conoscevano personalmente il piccolo si uniscono all’omaggio con amore e affetto.

Un ricordo indelebile

Il papà di un compagno di classe del bambino ha condiviso un ricordo dolce di lui durante una festa scolastica. Il video mostra il bambino seduto a tavola, bellissimo e tranquillo come sempre. Questi momenti felici rimarranno impressi nella memoria di coloro che hanno conosciuto il piccolo.

Unione in un momento di dolore

La comunità si è immediatamente unita intorno alla famiglia del bambino, offrendo sostegno e affetto. Il padre del bambino ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto e ha ringraziato tutte le persone che hanno mostrato affetto e vicinanza. Questo gesto di unità dimostra l’amore e la solidarietà che la comunità continua a offrire alla famiglia in un momento così difficile.

L’omaggio fatto di girandole, peluche e fiori nel luogo dell’incidente a Casal Palocco è un simbolo tangibile dell’amore e del ricordo che la comunità ha per il bambino. Questo tributo crescente testimonia l’unità e la solidarietà della comunità in un momento di dolore. L’amore per il bambino perdurereà nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, mentre la comunità continuerà a offrire supporto e affetto alla sua famiglia.