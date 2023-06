"Uomini e Donne": Grave Lutto per Barbara De Santi, la Triste Notizia per l'Ex Dama - Controcopertina

Un dolore insopportabile ha colpito l’ex dama di “Uomini e Donne”, Barbara De Santi, che ha condiviso la triste notizia sui social nelle ultime ore, struggendosi nell’affrontare l’emozione. Barbara De Santi è diventata famosa nello studio di Maria De Filippi per la sua storia con il cavaliere Maurizio Guercini, una storia che si è conclusa in modo doloroso. È stata lei stessa a raccontare tutto, svelando l’infedeltà del partner. “Con Maurizio è tutto finito. Ho scoperto che ha un’altra persona. Nonostante il mio orgoglio, gli ho chiesto di ripensarci e tornare da me, ma ha preferito trascorrere le festività con quest’altra persona”.

Continua il Coinvolgimento di Barbara De Santi in Uomini e Donne

Nonostante la sua partenza da “Uomini e Donne”, Barbara De Santi ha mantenuto i contatti con il programma, come dimostrano le sue parole degli scorsi mesi su Armando Incarnato, accusato di mancanza di trasparenza nei confronti della produzione e di avere un manager. “Mi avete chiesto in molti se sono dalla parte di Armando o di Aurora. Dopo aver visto la puntata, posso dire che sono assolutamente dalla parte di Armando. Mi ricorda me quando venivano dette cose non vere su di me”.

Il Lutto nella Vita di Barbara De Santi

Barbara De Santi si era schierata per difendere il cavaliere napoletano. Recentemente, si è parlato di un possibile ritorno di Barbara a “Uomini e Donne”. Secondo il sito Blastingnews, sarebbe stata richiamata per partecipare alla trasmissione nella stagione 2023-2024. Tuttavia, Barbara non ha mai confermato queste voci. Forse lo farà nelle prossime settimane, ma al momento sta affrontando un momento di lutto.

Come accennato in precedenza, l’ex dama di “Uomini e Donne” ha condiviso un video su Instagram che raccoglieva foto di lei insieme a un uomo. L’accompagnamento visivo è stato corredato da una didascalia significativa: “Eravamo giovani, eravamo due corpi e un’anima. Sei stato il grande amore della mia vita. R.I.P.”. Queste parole sembrano essere un saluto a una persona che è stata molto più di un semplice compagno di vita e fidanzato, ma una stella con cui ha condiviso un pezzo importante del suo cammino esistenziale.

Conclusioni

Lutto e dolore colpiscono Barbara De Santi, l’ex dama di “Uomini e Donne”, mentre affronta la perdita di una persona speciale nella sua vita. In questo momento di tristezza, la nostra speranza è che Barbara possa trovare conforto e sostegno nella sua rete di affetti e che trovi la forza per affrontare questa difficile fase.