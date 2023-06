"Devono Morire": La Vita in Diretta, parole pesanti in studio. Alberto Matano sgomento - Controcopertina

La puntata di recente di “La Vita in Diretta” su Rai 1 è stata caratterizzata da un vero e proprio caos, tanto che il conduttore Alberto Matano è stato costretto a intervenire per ripristinare un minimo di ordine. Durante il talk pomeridiano, il tema del cibo, in particolare dei cibi vegani, è stato affrontato, suscitando reazioni infelici e sconcertanti da parte di alcuni ospiti presenti in studio.

Le Dichiarazioni Sconcertanti di Concita Borrelli e la Reazione di Alberto Matano

Tra gli ospiti presenti in studio, Alba Parietti, Rita Rusic, Marcello Masi e Manuel Bortuzzo, è stata la giornalista Concita Borrelli a scatenare la controversia con le sue parole fuori luogo. Tutto è iniziato quando Alberto Matano stava per introdurre un servizio sulle decisioni di uno chef australiano di non includere più piatti vegani nel suo menù. A quel punto, una frase sconcertante è stata pronunciata da Concita Borrelli: “Devono morire”.

Le Dichiarazioni Polemiche e la Difesa di Alberto Matano

La frase scioccante di Borrelli è già di per sé inaccettabile e merita una condanna senza riserve. Ma le sue dichiarazioni non si sono fermate lì. Poco dopo ha continuato dicendo: “La verità è che queste sono posizioni culturali che infastidiscono perché hanno una deriva talebana. Vogliamo parlare dei finti celiaci? Fanno esami del sangue e poi infastidiscono…”.

Le dichiarazioni dell’ex consulente di “Porta a Porta” e collaboratrice del “Messaggero” hanno suscitato la reazione di Alberto Matano, che è stato visibilmente colpito. Matano ha affermato: “Ci sono persone che non possono mangiare come tutti noi a causa della celiachia e devono fare molta attenzione. Non dirmi cose del genere, scatena reazioni… dobbiamo rispettare tutti coloro che hanno patologie che non sono semplici capricci e che non possono seguire un’alimentazione come gli altri”.

La Riaffermazione della Sensibilità verso le Patologie Alimentari

Alberto Matano ha poi sottolineato di conoscere persone che hanno avuto problemi di salute per giorni a causa di un semplice consumo di pane. Il conduttore ha cercato di ristabilire l’ordine nella puntata dopo le dichiarazioni estremamente fuori luogo di Concita Borrelli. Queste dichiarazioni infelici hanno causato un clima di gelo in studio e hanno costretto Matano a intervenire per evitare ulteriori controversie.

Conclusioni

Il momento di tensione e sconcerto durante la puntata di “La Vita in Diretta” ha evidenziato l’importanza di un dibattito rispettoso e responsabile su argomenti sensibili come il cibo e le scelte alimentari. È fondamentale promuovere la consapevolezza e il rispetto verso le diverse esigenze e patologie alimentari, evitando commenti offensivi e insensibili.