"Morti in 30 Millesimi di Secondo": Ricostruito il Momento dell'Implosione del Sommergibile Titan (Video) - Controcopertina

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha confermato nella serata di giovedì 22 giugno che tutti i passeggeri del sommergibile Titan, disperso dall’ultima domenica nell’Oceano Atlantico, sono deceduti. Il sommergibile aveva l’obiettivo di raggiungere il relitto del Titanic a una profondità di 3.800 metri. La notizia è stata comunicata durante una conferenza stampa, in cui sono stati forniti i dettagli del ritrovamento di alcuni detriti avvenuto poche ore prima.

L’annuncio ufficiale della tragica notizia è stato fatto da OceanGate, la società proprietaria del sommergibile scomparso. La nota ufficiale afferma: “Ora pensiamo che il nostro CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet siano tristemente morti”. La conferma è arrivata dopo la scoperta dei resti appartenenti al Titan nella zona di ricerca.

Nel pomeriggio di ieri sono stati trovati alcuni detriti durante le ricerche del sommergibile Titan. All’inizio, l’origine dei detriti non era chiara, ma successivamente la BBC ha riportato la notizia del ritrovamento di “un telaio di atterraggio e una copertura posteriore del sommergibile”. David Mearns, un esperto di immersioni e amico di uno dei passeggeri del sommergibile, ha fornito queste informazioni all’emittente attraverso il presidente dell’Explorers Club, un collegamento con la comunità subacquea e con il personale coinvolto nell’operazione di salvataggio.

Durante la discesa verso il relitto del Titanic, il sommergibile Titan è imploso. Ma cosa accade quando un sommergibile implode? Si parla di implosione subacquea quando il sommergibile subisce un improvviso collasso verso l’interno a causa della pressione esterna, che aumenta durante la discesa nelle profondità marine. Nel caso del Titan, questo collasso avrebbe avuto luogo a una grande profondità. A differenza di un’esplosione, l’implosione causa un collasso interno dell’oggetto a causa dell’incremento di pressione. In mare, la pressione aumenta di circa 1 atm ogni dieci metri. Alle profondità in cui si trovano i resti del Titanic, la pressione è circa 390 volte superiore rispetto a quella in superficie. Gli esperti hanno definito questa implosione come una “catastrofe”, poiché è stata potente e si è verificata in appena 30 millesimi di secondo. Alcuni video pubblicati online mostrano una possibile ricostruzione degli ultimi istanti del sommergibile Titan, offrendo un’idea di ciò che è accaduto alle cinque vittime a bordo.

La scoperta dei detriti del sommergibile Titan e la conferma della morte dei passeggeri rappresentano una tragedia senza precedenti. L’implosione subacquea del sommergibile è stata un evento rapido e devastante, lasciando poco spazio alla sopravvivenza. Questo triste episodio ci ricorda i rischi e le sfide che gli esploratori subacquei affrontano nel cercare di esplorare le profondità degli oceani. Ora, è fondamentale analizzare attentamente le circostanze e le cause di questa tragedia per migliorare la sicurezza delle future missioni sottomarine.

What likely happened to the #titanicsubmarine as its imploded on decent. Death was instant.

They didn’t even know it happened.

They didn’t even reach the #Titanic.

May their souls rest in peace.

Pray for the families 🙏#Titan #submarino #implosion #submarine pic.twitter.com/y8Y7bUsLXX

— Robert Radulescu (@robertradulescu) June 23, 2023