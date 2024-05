Come finisce il film Firewall – Accesso negato? Spiegazione del finale

Harrison Ford brilla nei panni di Jack Stanfield nel thriller Firewall – Accesso negato

Firewall – Accesso negato, diretto da Richard Loncraine, vede Harrison Ford in un avvincente ruolo da protagonista, alle prese con hacker, rapimenti e un’intensa lotta per la sua famiglia.





Durante la sua illustre carriera, Harrison Ford si è distinto non solo per i celebri personaggi di Indiana Jones, Han Solo e Rick Deckard, ma anche per una serie di ruoli indimenticabili in numerosi thriller. Tra questi, spiccano film come Witness – Il testimone e Il fuggitivo. Un titolo meno citato, ma altrettanto degno di nota, è Firewall – Accesso negato, un thriller d’azione diretto nel 2006 da Richard Loncraine, noto per Demonio dalla faccia d’angelo e Riccardo III.

Il film si basa su un elemento classico del genere: un uomo di legge che, per proteggere qualcosa di prezioso, è costretto a compiere azioni illegali. Il protagonista si ritrova a confrontarsi con il nemico di turno e a cercare di riabilitarsi nel corso della storia. Scritto da Joe Forte, con la fotografia di Marco Pontecorvo e la colonna sonora firmata da Alexandre Desplat, Firewall – Accesso negato ha incassato 82 milioni di dollari contro un budget di 50, diventando un discreto successo commerciale.

Nonostante l’accoglienza critica non sia stata delle migliori, con recensioni che hanno criticato la mancanza di originalità della trama, gli appassionati del genere troveranno il film ricco di intrattenimento e colpi di scena. È interessante esplorare alcuni dettagli e curiosità su questo thriller prima di immergersi nella visione. Continuando a leggere, si scopriranno informazioni aggiuntive sulla trama e il cast, oltre alle principali piattaforme streaming dove è possibile vedere il film.

Firewall – Accesso negato: la trama del film

Il protagonista del film è Jack Stanfield, responsabile della sicurezza informatica presso la Landrock Pacific Bank, per la quale ha sviluppato un software di protezione. La sua vita precipita quando un gruppo di criminali rapisce la sua famiglia, costringendolo a svuotare la banca per pagare il riscatto. Il capo dei criminali, Bill Cox, vuole rubare 100 milioni di dollari tramite il software di Stanfield. Incerto se obbedire o ribellarsi, Jack inizialmente tenta di resistere, ma poi decide di seguire gli ordini e pianificare l’accesso al sistema bancario per trasferire il denaro sul conto off-shore di Cox.

Mentre tutto sembra procedere senza intoppi, i superiori di Jack cominciano a sospettare qualcosa. Dopo aver preso il denaro, Cox fugge dalla città con la famiglia di Stanfield in ostaggio, pianificando di eliminarli senza lasciare tracce. Tuttavia, Jack scopre che nel collare del cane della gang è nascosto un localizzatore GPS che lo aiuterà a rintracciarli. Quando scopre che i criminali sono nella sua casa sul lago, Jack farà di tutto per salvare la sua famiglia, affrontando contemporaneamente le forze dell’ordine che ora lo considerano un traditore e un rapinatore.

Firewall – Accesso negato: il cast del film

Come anticipato, a interpretare il protagonista Jack Stanfield è Harrison Ford. Come di consueto, Ford ha insistito per eseguire personalmente alcuni degli stunt del personaggio, preparandosi con un rigido allenamento fisico. Nel ruolo della moglie di Jack, Beth Stanfield, c’è Virginia Madsen, famosa per i suoi ruoli in Dune e Sideways – In viaggio con Jack. Madsen fu contattata direttamente da Ford tramite un insolito sms, inizialmente scambiato per uno scherzo.

I figli della coppia, Sarah e Andy, sono interpretati da Carly Schroeder e Jimmy Bennett. Il criminale Bill Cox è interpretato da Paul Bettany, oggi noto per il ruolo di Visione nel Marvel Cinematic Universe. Bettany, rispettoso di Ford sul set, faticava a colpirlo in modo convincente durante una scena di lotta, ma infine lo fece su insistenza dello stesso Ford, ottenendo la sua approvazione. Nikolaj Coster-Waldau interpreta Liam, il braccio destro di Cox, mentre Robert Forster è Harry Romano, il collega di Jack che gli presenta Cox. Alan Arkin è Arlin Forester, il datore di lavoro di Jack, e Mary Lynn Rajskub è la segretaria del protagonista.

Firewall – Accesso negato: dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile vedere Firewall – Accesso negato su varie piattaforme streaming come Rakuten TV, Chili Cinema, Google Play, Apple TV+, Now e Amazon Prime Video. Per accedere al film, basta noleggiare il titolo o sottoscrivere un abbonamento generale. Il film è inoltre programmato per giovedì 29 giugno alle ore 21:00 sul canale Iris.