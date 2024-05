Come finisce il film Il vegetale? Spiegazione del finale

La prima settimana di maggio inizia con una nota di commedia su Rai 2, che questa sera alle 21:20 propone Il vegetale, film del 2018 con protagonista Fabio Rovazzi. Questo segna il debutto cinematografico per il cantante e youtuber, diretto da Gennaro Nunziante, noto per aver diretto i primi quattro film di Checco Zalone. Accanto a Rovazzi, nel cast ci sono anche Ninni Bruschetta e Luca Zingaretti, con una sorprendente Barbara D’Urso nei panni di se stessa.

La trama di Il vegetale

Nel film, Fabio Rovazzi interpreta un personaggio che porta il suo stesso nome, un neolaureato che fatica a trovare lavoro. Suo padre Bruno (interpretato da Ninni Bruschetta), con cui non parla da tempo, possiede una ditta e sembra non avere una grande considerazione del figlio.

Il soprannome di “vegetale” affibbiato a Fabio da suo padre e sua sorella è dovuto alla sua passività nel reagire agli eventi negativi della sua vita. Nonostante una serie di colloqui, Fabio riesce a trovare solo un lavoro nel campo pubblicitario, che si rivela essere semplice volantinaggio. Tuttavia, si distingue per il suo impegno e la sua onestà.

La vita di Fabio prende una piega ancora più drammatica: la sua ragazza lo lascia per trasferirsi a Londra e suo padre finisce in ospedale dopo un incidente stradale. Fabio si ritrova quindi a gestire l’azienda di famiglia, la cui situazione finanziaria è tutt’altro che trasparente. La sua integrità porta l’azienda al fallimento, e lui accetta uno stage particolare in un paesino del centro Italia, dove tenta di reinventarsi con l’aiuto del misterioso Armando (interpretato da Luca Zingaretti).

Rovazzi: tra tormentoni, YouTube e doppiaggio

Fabio Rovazzi è diventato un volto noto nel 2016 con il suo singolo Andiamo a comandare, che è diventato un vero e proprio tormentone estivo. Da lì, ha continuato a pubblicare altri singoli di successo come Tutto molto interessante e Faccio quello che voglio, collaborando con artisti del calibro di Gianni Morandi, J-Ax e Loredana Bertè.

La sua popolarità lo ha portato a condurre Sanremo Giovani nel 2018 e a salire sul palco dell’Ariston come ospite l’anno successivo. Oltre alla musica, Rovazzi ha esplorato il mondo del cinema, doppiaggio e videogiochi. Ha prestato la sua voce in film come Ralph Spacca Internet, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker e la serie Disney+ The Mandalorian.

Nel 2020, Rovazzi è entrato nel mondo dei videogiochi con un personaggio a lui ispirato, Sergio Sulla alias Morte, nella serie Call of Duty. Questo personaggio ha le sue stesse caratteristiche fisiche e movimenti, catturati e digitalizzati per il gioco. Nonostante i suoi impegni, Rovazzi continua a gestire il suo canale YouTube, dove ha intervistato star internazionali come Robert Downey Jr. e Will Smith.

Il vegetale: dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile vedere Il vegetale su diverse piattaforme streaming come Rakuten TV, Chili Cinema, Google Play, Apple TV+, Now e Amazon Prime Video. Il film è anche programmato per giovedì 29 giugno alle ore 21:00 sul canale Iris.