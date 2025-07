Chi sono Andy e Kristin, i colleghi ripresi al concerto dei Coldplay e sposati con altri

Un momento apparentemente innocuo durante il concerto dei Coldplay a Boston si è trasformato in un caso mediatico globale. La scena, immortalata da una Kiss Cam e proiettata sui maxi schermi dello stadio, ha mostrato due persone abbracciate: si tratta di Andy Byron, CEO di Astronomer, e Kristin Cabot, direttrice delle risorse umane della stessa azienda. Tuttavia, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione è il fatto che entrambi siano sposati con altre persone.





La reazione dei due protagonisti, che hanno cercato di nascondersi una volta accortisi di essere al centro dell’attenzione, ha alimentato la curiosità del pubblico. Lui si è quasi sdraiato a terra dietro una transenna, mentre lei ha coperto il suo viso e si è girata di spalle. Il frontman della band, Chris Martin, ha commentato ironicamente dal palco: “Guarda questi due… o hanno una relazione o sono molto timidi”. Un’osservazione che ha ulteriormente acceso il dibattito.

Chi sono Andy Byron e Kristin Cabot

Andy Byron, CEO di Astronomer, guida un’azienda valutata oltre un miliardo di sterline e vive a New York con sua moglie Megan Kerrigan Byron e i loro due figli. Nove mesi fa, Byron ha assunto Kristin Cabot per ricoprire il ruolo di direttrice delle risorse umane. La donna, sposata da circa vent’anni con Kenneth C. Thornby, è stata elogiata pubblicamente dal suo superiore al momento della nomina. Byron aveva descritto la sua nuova collega come una figura dotata di “leadership eccezionale e profonda competenza nella gestione dei talenti”.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025



Sul suo profilo LinkedIn, Kristin Cabot si presenta come una professionista che si distingue per l’approccio esemplare e la capacità di guadagnarsi la fiducia di colleghi di ogni livello: “Guido gli altri attraverso l’esempio e mi conquisto la fiducia dei colleghi di ogni livello, dai CEO ai manager fino agli assistenti”. Tuttavia, dopo la diffusione del video, né Cabot né Byron hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche, e la stessa Astronomer non ha commentato ufficialmente l’accaduto.

La dinamica del video virale

Il breve filmato, diventato virale in pochi giorni, mostra i due colleghi in atteggiamenti affettuosi durante il concerto. Quando si sono resi conto di essere stati inquadrati e proiettati sui maxi schermi dello stadio, hanno reagito in modo evidente: Cabot ha cercato di nascondersi girandosi di spalle e coprendosi il volto, mentre Byron ha tentato di sottrarsi alla vista della telecamera tuffandosi dietro una transenna. Questi gesti goffi non hanno fatto altro che attirare ancora più attenzione sulla coppia.

La scena ha generato un’ondata di speculazioni sui social media e tra gli spettatori presenti all’evento. Molti hanno cercato di identificare i protagonisti del video e di capire la natura del loro rapporto. L’ironia del commento di Chris Martin ha contribuito a rendere ancora più memorabile il momento.

Le implicazioni personali e professionali

La vicenda ha sollevato interrogativi non solo sulla vita privata dei due protagonisti, ma anche sulle possibili ripercussioni nel contesto lavorativo. Essendo entrambi figure chiave all’interno della stessa azienda, Astronomer, l’episodio potrebbe influenzare la loro reputazione professionale. Al momento, però, non ci sono state dichiarazioni ufficiali né da parte dell’azienda né dai diretti interessati.

Questo caso evidenzia come un momento apparentemente banale possa trasformarsi in un fenomeno globale grazie alla viralità dei social media e alla curiosità del pubblico. La Kiss Cam, pensata per intrattenere gli spettatori durante gli eventi sportivi o musicali, ha invece dato origine a una situazione delicata che coinvolge due professionisti noti nel loro settore.

Il ruolo dei social media nella diffusione

La diffusione del video è stata amplificata dai social media, dove gli utenti hanno condiviso il filmato accompagnato da commenti e speculazioni. Molti hanno espresso opinioni contrastanti sulla coppia e sulla loro reazione davanti alle telecamere. Alcuni hanno sottolineato la goffaggine dei loro tentativi di nascondersi, mentre altri hanno criticato l’invasione della loro privacy.

Questo episodio dimostra ancora una volta quanto sia difficile mantenere la propria vita privata al riparo dall’attenzione pubblica in un’epoca dominata dai social media e dalla condivisione istantanea di contenuti.