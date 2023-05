“Ora vieni con me”. Da Maria De Filippi proposta irrinunciabile dopo Amici 22: “6mila euro al mese” - Controcopertina

Maria De Filippi alla ricerca di talento dopo Amici 22

L’emozionante stagione di Amici 22 è appena terminata con la finalissima che ha visto Mattia Zenzola trionfare e vincere il montepremi da 150mila euro. Angelina si è classificata al secondo posto, conquistando la categoria ballo e il premio Tim della critica. Nonostante il successo del programma, la conduttrice Maria De Filippi sta già progettando il futuro e ha in serbo un’offerta irrinunciabile per una persona a cui tiene particolarmente.

Un’offerta irrinunciabile

Maria De Filippi, decisa a non badare a spese, ha messo sul piatto un’offerta incredibile: ben 6mila euro al mese. Nonostante non ci sia ancora una risposta ufficiale, è difficile immaginare che questa persona possa lasciarsi sfuggire un’opportunità così ghiotta. La determinazione di Maria De Filippi è evidente, e sta facendo tutto il possibile per concludere questa importante trattativa.

Maria De Filippi dopo Amici 22: un’offerta straordinaria

In questa occasione, Maria De Filippi sembra più che mai determinata a convincere questa talentuosa ex allieva di Amici 22 a rimanere nel programma di Canale 5. Si tratta di un’offerta davvero prestigiosa, che garantirebbe alla giovane un posto di rilievo per il futuro. Dal punto di vista economico, poi, sarebbe un cambiamento significativo, con un guadagno mensile di 6mila euro. Ma chi è la persona di cui stiamo parlando?

Il futuro di Isobel dopo Amici 22

Secondo il sito Anticipazioni TV, Maria De Filippi ha fatto un’offerta eccezionale a Isobel, ex concorrente di Amici. Potrebbe diventare una ballerina professionista nella prossima edizione di Amici, la numero 23. Non ci resta che attendere la risposta della quarta classificata. Nel frattempo, secondo Blastingnews, anche Mattia Zenzola sarebbe interessato a continuare a lavorare nel talent show di Mediaset. Quindi, potremmo vedere i due ballerini finalisti in una nuova veste nella prossima stagione.

Un rapporto straordinario

Isobel ha scritto su Instagram dopo la finale: “Grazie mille a Maria per avermi dato una possibilità, hai veramente cambiato la mia vita in un modo che non avrei mai creduto possibile”. È evidente che si sia instaurato un rapporto speciale tra Isobel e la conduttrice Maria De Filippi.