Oroscopo Branko domani 18 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Siamo in un momento astrologico importante, ma allo stesso tempo di grandi contrasti, ecco perché oggi avrà per te, da un lato, una grande notizia o un evento che ti renderà molto felice, ma allo stesso tempo, e in parallelo, dovrai affrontare anche qualche brocca di acqua fredda. Stai attento con le finanze.

Toro

L’ingresso di Giove nel tuo segno ti porterà nuove speranze o il risveglio di quelle vecchie. Quando vi eravate già lasciati alle spalle tante illusioni o obiettivi del passato, ora vi renderete conto che l’ultima parola non è ancora stata detta. Oggi vi attende una giornata armoniosa o favorevole, ma anche di rinnovamento della speranza.

Gemelli

Queste prossime due settimane saranno difficili per tutti, tuttavia, le cose andranno un po’ meglio per te perché ti daranno la possibilità di schierare tutto il grande flusso di abilità, astuzia, audacia e una mano sinistra che è uno dei tuoi migliori tesori , e sarai in grado di risolvere problemi o crisi imprevisti con successo, come accadrà oggi.

Cancro

Venere sta attraversando il vostro segno e questo vi avvantaggia enormemente, in quanto vi aiuterà a mostrare il vostro lato più gentile, gentile e generoso. Molte tensioni o addirittura conflitti potranno essere risolti diplomaticamente e cordialmente e potrete anche godere di momenti di pace e tranquillità. Favorevole per amore e amicizia.