Un’esplosione di una bombola di gas ha provocato un incendio in un’abitazione a Corato, causando gravi ferite a una bambina svizzera di 11 anni e a una donna.

Un grave incidente si è verificato a Corato, comune in provincia di Bari, dove l’esplosione di una bombola di gas ha dato origine a un incendio che ha gravemente ferito una bambina di 11 anni di nazionalità svizzera e un’amica di famiglia. Le due vittime si trovano ora ricoverate in ospedale in condizioni critiche, con la prognosi riservata.





L’episodio si è verificato nella giornata del primo agosto in un appartamento situato al secondo piano di una palazzina in via San Vito, nel centro abitato di Corato. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la bambina era in vacanza con i genitori e si trovava in compagnia dell’amica di famiglia nell’abitazione al momento dell’incidente. Al primo piano della stessa palazzina erano presenti altre due donne, che sono riuscite a mettersi in salvo prima che l’incendio si propagasse.

La deflagrazione, seguita dal rogo, è avvenuta in pochi istanti. A quanto pare, l’accensione della luce in cucina al piano terra avrebbe innescato l’esplosione della bombola contenente Gpl. L’allarme è stato immediatamente lanciato dai residenti e dai passanti, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto, le condizioni delle due ferite erano già estremamente critiche. La bambina ha riportato ustioni su circa il 60% del corpo, mentre la donna ha subito lesioni estese su tutto il corpo.

Le operazioni di soccorso hanno coinvolto sia i vigili del fuoco che la polizia, che stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Comune per valutare i danni strutturali alla palazzina. Il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, ha rassicurato la popolazione spiegando che “l’ufficio tecnico del Comune ci rassicura che le abitazioni al piano superiore non hanno riportato danni strutturali”. Ha poi aggiunto: “Mi auguro che le persone rimaste ferite possano riprendersi quanto prima”.

Tra i testimoni oculari dell’incidente, alcuni hanno raccontato scene drammatiche. Una persona presente sul luogo ha dichiarato: “Una scena da film. Una donna di 40 anni è stata sbalzata dall’altro lato della strada, completamente ustionata. Poi ho visto il suo cagnolino che dovrebbero aver salvato. La ragazzina è stata portata fuori dalla palazzina poco dopo e stesa su un telo bianco. Erano entrambe ustionate”.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e il paese intero, soprattutto considerando la gravità delle condizioni delle vittime. La bambina e la donna erano giunte in Puglia per trascorrere una vacanza estiva, ma il loro soggiorno si è trasformato in una tragedia che ora lascia tutti con il fiato sospeso.

Le indagini proseguono per determinare se vi siano state negligenze o errori nella gestione della bombola di gas. Nel frattempo, l’intera comunità si stringe intorno alle famiglie coinvolte, sperando in un miglioramento delle condizioni delle due ferite.