Ornella Vanoni: “Ho consumato cannabis per 55 anni, cerco assistenti che siano esperti nel prepararle”

Quando si considerano le figure più influenti della musica italiana, Ornella Vanoni è un’innegabile protagonista. È certamente una persona unica.

La vocalist ha parlato spesso e volentieri della sua narrativa in televisione e non è mai stata discreta sulle sue pratiche, anche quelle più intime. Durante l’intervista rilasciata a Pino Strabioli nel programma “In Arte” su Rai3, ha rivelato che c’è qualcosa da cui non riesce a separarsi prima di partire.

L’abitudine di Ornella Vanoni prima di dormire.

Ha rivelato di farsi uno spinello prima di andare a letto. Per anni non è riuscita a dormire, finché non le è stato fatto fumare uno spinello che le ha permesso di addormentarsi. Si è chiesta se questa fosse la sua medicina e il suo psichiatra ha convenuto che, date le circostanze, lo faceva da 55 anni. Ora è alla ricerca di una badante che possa rollarle.

Il narratore della canzone racconta la sua esperienza.

Con un’espressione allegra e l’entusiasmo che la contraddistingue, la famosa cantante ha espresso candidamente i suoi sentimenti. La sua visione è davvero impareggiabile. “Non sono intimidita dalla morte, avendo sperimentato la malattia, il combattimento e una serie di altre difficoltà. Ci sono molte forme di mortalità”, ha dichiarato in precedenza.

Per quanto riguarda la sua carriera, ha raccontato: “Inizialmente ero preoccupata di dovermi esibire sul palco. Alla fine mi sono resa conto che la sensazione che provavo era in realtà di eccitazione, non di paura. Ero così appassionata del mio mestiere che non sono riuscita a dormire per tre mesi e ho avuto un periodo di depressione”.

Le parole di Ornella Vanoni riguardo alle sue abitudini pre-sonno sono state ricordate da molti attenti al gossip. Ma perché questo argomento è riemerso? Emma Marrone, un’altra amatissima cantante italiana, ha recentemente fatto riferimento alla citazione della Vanoni in una delle sue Instagram Stories. Ha scritto: “Tu sei tutto, Ornella. Io sono qui per te”.