Alessia, Giulia e Rocco, chi sono i figli di Claudio Amendola

Claudio Amendola, noto attore italiano, è padre di tre figli: Alessia, Giulia e Rocco Amendola. Le prime due figlie sono nate dall’unione con Marina Grande, durata dal 1983 al 1997. Il terzo figlio è nato dalla relazione con l’attuale moglie, la celebre attrice Francesca Neri, che ha sposato l’11 dicembre 2010 a New York.

Chi sono i figli di Claudio Amendola?

Nel 1984, Alessia Amendola è nata prematuramente a soli 6 mesi e mezzo, secondo un’intervista riportata da Il Sussidiario. L’attore ha ricordato la notte della nascita come un’esperienza straziante, in quanto era in pericolo di vita.

Alessia ha oggi 36 anni e una straordinaria somiglianza con la madre. Nonostante il suo disinteresse per la vita pubblica, ha deciso di intraprendere la carriera di doppiatrice, seguendo le orme del padre e del nonno Ferruccio Amendola.

Giulia Amendola, secondogenita dell’attore, è nata nel 1989 e oggi ha 31 anni. Ha avuto una breve incursione nel mondo dello spettacolo all’inizio degli anni 2000, recitando in spot pubblicitari per un’importante compagnia telefonica insieme al padre e alla sorella Alessia.

Rocco Amendola, il figlio più giovane di Claudio Amendola, ha recentemente festeggiato il suo 21° compleanno mentre era in quarantena.

I genitori gli hanno preparato una sorpresa con una torta, mentre gli amici si sono collegati con lui in videochiamata per festeggiare l’occasione.

Fin da piccolo, Rocco ha avuto la passione per l’AS Roma, proprio come suo padre. Claudio Amendola ha alimentato questo entusiasmo nascondendo temporaneamente i pupazzi di Rocco quando aveva due anni e mezzo, sostenendo che erano stati presi dai tifosi laziali. Dopo aver restituito i pupazzi, Amendola ha rivelato che erano stati i romanisti a prenderli.