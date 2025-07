Una donna di 54 anni, originaria della Svizzera, è stata trovata priva di vita nel giardino della sua abitazione a Banzola di Casina, in provincia di Reggio Emilia

Tragedia a Banzola di Casina, piccolo borgo sull’Appennino reggiano, dove nella serata di mercoledì 30 luglio è stata rinvenuta senza vita Elisabeth Charlot Halg, 54 anni, originaria della Svizzera. La donna, che viveva da tempo nella zona, sarebbe deceduta a causa di un incidente con uno dei cavalli che accudiva. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita violentemente al volto dallo zoccolo di un puledro mentre si trovava nel giardino della sua abitazione.





A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa che, notando la donna priva di sensi, ha immediatamente contattato i soccorsi. I sanitari giunti sul posto hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo ogni sforzo è risultato vano. Il trauma al volto riportato dalla vittima è stato giudicato compatibile con un colpo ricevuto da uno degli animali che la donna custodiva nei capanni adiacenti alla sua abitazione.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri della zona per chiarire la dinamica dell’accaduto. In un primo momento, gli investigatori hanno cercato di mettersi in contatto con il marito della vittima, ma l’uomo risultava irreperibile. Si è scoperto successivamente che si trovava fuori per una battuta di pesca con un amico e non aveva con sé il cellulare. Il marito aveva appuntamento con la moglie per essere prelevato in serata, ma non vedendola arrivare ha trascorso la notte all’aperto. Solo la mattina seguente si è recato dai carabinieri per segnalare la scomparsa della donna, venendo informato della tragica notizia.

La Procura sta indagando sull’episodio, che al momento viene classificato come un incidente domestico. La salma di Elisabeth Charlot Halg è stata posta a disposizione delle autorità giudiziarie per ulteriori accertamenti. Gli inquirenti stanno valutando se procedere con l’autopsia, anche se la ferita sul volto sembrerebbe confermare la tesi del calcio del cavallo.

La vittima era nota nella comunità locale per la sua passione verso gli animali e in particolare per l’amore che nutriva nei confronti dei cavalli. Da tempo si dedicava alla loro cura e gestione nei terreni circostanti la sua abitazione. Il puledro coinvolto nell’incidente era uno degli esemplari che la donna seguiva personalmente.

Il drammatico episodio ha scosso profondamente il piccolo centro di Banzola di Casina, dove Elisabeth Charlot Halg era conosciuta e apprezzata per il suo carattere gentile e la dedizione al lavoro. La comunità si stringe ora attorno alla famiglia colpita da questa improvvisa tragedia.