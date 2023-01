Oroscopo Barbanera oggi 17 gennaio 2023, le previsioni complete

Oggi è un giorno emozionante! Barbanera ha previsto le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra e come influiranno su tutti i segni. Non perdete l’occasione di scoprire cosa le stelle hanno in serbo per voi!

Oroscopo di oggi, 17 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Per voi, così devoti e onesti come sempre, può essere straziante scoprire che una persona cara sta tramando in segreto. La chiave del successo oggi: siate flessibili e comprensivi nelle relazioni, saggi e attenti nelle vostre ricerche.

Toro. 21/4 – 20/5

Dopo una notte di incubi inquieti, l’atmosfera è pesante e se non fosse per Plutone che vi riempie di coraggio, sareste pronti ad arrendervi. Perseverate con il motto “chi va piano va sano e va lontano”: è il modo più sicuro per evitare errori.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il peso del mio carico di lavoro mi sta trascinando, ma il mio cuore è altrove. La mia mente è occupata da pensieri d’amore. I recenti cambiamenti e le novità hanno causato disordini in ufficio, rendendo difficile il lavoro comune.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il trigono Luna-Nettuno porta un vortice entusiasmante di sicurezza nelle emozioni, nuove imprese e rivelazioni personali. Strategie intelligenti, intuizioni e solidità. Il settore dell’amicizia ha alti e bassi. Fate attenzione.

Leone. 23/7 – 23/8

Siete una forza incredibile con cui fare i conti, anche nei giorni in cui vi sentite irritabili, confusi e senza risposte. Non lasciate che piccole battute d’arresto sul fronte professionale vi impediscano di raggiungere i vostri obiettivi: restate appassionati e fate piccoli passi per costruire qualcosa di significativo!

Vergine. 24/8 – 22/9

Il transito della Luna in Scorpione accende le vostre passioni, aiutandovi a focalizzare i vostri interessi su ciò che conta davvero per voi. Non preoccupatevi del denaro: qualcuno che sa prendere rischi calcolati è qui per aiutarvi. Abbracciate il futuro con entusiasmo e gioia!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se c’è una situazione di stallo tra due persone, non limitatevi ad agire, ma osservate! In questo modo potrete scoprire verità non dette. C’è qualcosa da imparare da tutti quelli che incontrate: datori di lavoro, colleghi, ecc. Non aspettatevi una vittoria rapida, ma affidatevi a ciò che già conoscete.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il Sole e la Luna uniscono le forze per fornirvi saggezza e guida. Usate la logica e il buon senso per evitare conflitti inutili. Saturno potrebbe presentarvi circostanze difficili o cambiamenti improvvisi, ma potrete superarli con facilità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Perseguire i vostri obiettivi professionali e sociali può essere un’esperienza esaltante ma estenuante, che spesso vi sottrae alle attività che vi danno gioia, come passare del tempo con gli amici, rilassarvi e viaggiare. Siete pronti ad affrontare un compito importante? Non lasciatevi prendere dalle piccole cose, ma tenete d’occhio il grande schema delle cose.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Alimentate i vostri sogni con una determinazione incrollabile e un approccio logico per affrontare gli ostacoli. Non lasciate che un ostacolo vi dissuada dalle vostre ambizioni: usatelo come un’opportunità per rivalutare e spingere in avanti!

Acquario. 21/1 – 19/2

La mondanità della vita quotidiana, con i suoi obblighi e le sue responsabilità che sembrano non finire mai, può essere emotivamente drenante. Gli alti e bassi della vita possono farci mettere in discussione i nostri valori e le nostre convinzioni che una volta erano così forti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in Scorpione che risplende sul vostro Nettuno, non potete aspettarvi altro che deliziose sorprese, un’atmosfera allegra e un’ondata di creatività! Abbracciate la giornata con spontaneità, coinvolgimento e, naturalmente, divertimento!