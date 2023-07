Oroscopo Branko 10 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi forse ricorderai le lettere d’amore che hai scritto in un tempo non troppo lontano. In quel momento non hai esitato ad esprimerti con tutta la creatività di cui eri capace. Forse in questo giorno stai chiedendo troppo in molte aree. Lascia che la tua immaginazione riaffiori e galoppi come prima. Non necessariamente per scrivere altre lettere. Ma nel tuo lavoro, potresti fare delle vere imprese trovando quello spirito originale che era molto tuo.

Toro

Oggi potresti incontrare una persona che non vedi da anni e che sarà cambiata notevolmente. Senza andare oltre, un amico di scuola. Tanto che è lui che si avvicinerà a te, perché non lo riconoscerai. Lei/lui, il brutto anatroccolo della classe, avrà subito una metamorfosi. E quando ti dice scherzosamente quanto era innamorata di te in quel momento, ti dispiacerà vederla indossare un’alleanza sulla mano destra.

Gemelli

Durante il giorno potrebbe esserci qualche attrito con alcuni membri della tua famiglia. Soprattutto se sono donne. E vi troverete combattuti tra il desiderio di cantare le verità del barcaiolo e l’affetto che, nonostante tutto, provate per loro. Avrete assolutamente ragione a non cedere al nervosismo. Ma non rimanere senza parole. Rispondi con calma, ma con fermezza, a qualsiasi riflessione inappropriata.

Cancro

Oggi potresti capire molti misteri o qualche problema irrisolto del tuo passato, e potresti persino doverne affrontare uno. Qualunque sia il terreno su cui ti muovi, sia professionalmente che sentimentalmente, potresti imbatterti in uno strano archivio o elemento del passato che getta una luce completamente diversa sulla situazione in cui vivi oggi. Quindi prova a indagare.

Leone

Per tutta la giornata, il tuo lato piacevole e caldo si mostrerà molto più forte. E questo vostro atteggiamento delizierà sia gli uomini che le donne. Se sei single, questo è il momento perfetto per uscire con i tuoi amici o far capire a qualcuno che ti piace che non rifiuterai un invito ad uscire o una proposta che ti faranno. Ti senti bene e quell’aura quasi visibile trasforma l’umore delle persone intorno a te.

Vergine

La cosa migliore sarebbe se potessi usare questo giorno per vedere cosa sta succedendo in questo momento nella tua vita interiore, più specificamente nella tua vita amorosa. Oggi, l’intelletto sarà molto interessato agli stati d’animo e alle emozioni, perché la verità è che hai molto da offrire. Idealmente, dovresti essere in grado di verbalizzare i tuoi pensieri parlando con un amico.

Bilancia

Molto probabilmente, oggi avrai una giornata molto impegnativa. Quindi, per favore, non è necessario aggiungere altre cose. E senza dubbio sarà la tua casa, la tua famiglia o il tuo partner che più richiederanno la tua presenza, il tuo aiuto e i tuoi consigli. Tuttavia, fai attenzione perché troverai difficile sentire i tuoi limiti. Pensa che se vai troppo lontano, potresti uccidere i tuoi nervi.

Scorpione

Può darsi che oggi tu abbia voglia di fare una sorta di dichiarazione a qualcuno che ami. Molto probabilmente, il tuo cuore batte forte. La cosa migliore sarebbe che tu rimanessi calmo, rimanessi tranquillo nel tuo angolo, prendi un foglio di carta e scrivi ciò che senti. Gli incontri troppo carichi dal punto di vista delle emozioni ti forniranno solo confusione o forse anche panico.

Sagittario

Oggi le tue emozioni ti stimoleranno. Vedrai che non appena ti appoggerai al lato femminile e sensibile della tua personalità, guadagnerai in fiducia. C’è una brezza di esuberanza nell’aria del tempo che ti incoraggia a cercare persone che condividono le tue stesse emozioni e i tuoi sogni. Usa quel lato estroverso e ottimista del tuo ego per spazzare via tutte le aree oscure che potrebbero minare il tuo morale.

Capricorno

Con questo giorno, entrerai in un periodo di circa trenta giorni in cui la verità è che lavorerai molto. Soprattutto per coloro che hanno recentemente intrapreso progetti fuori dall’ordinario e che, quindi, non sono molto sicuri. Quindi dovresti aspettare che si stabilizzino. È anche un ottimo momento per trovare partner all’altezza del compito.

Acquario

Oggi potresti avere problemi a gestire le tue emozioni. Le cose andranno bene se non ti costringi a comportarti allegramente quando non sei dell’umore giusto. Assumi il tuo stato d’animo, buono o cattivo, invece di vergognartene. Se ti senti irrequieto o demotivato, non forzarti. Vai a fare una passeggiata, preferibilmente vicino a un fiume o un ruscello, e assicurati di avere una cena buona e abbondante stasera perché ti rimetterà in orbita.

Pesci

Oggi ti chiederai cosa potrebbero cambiare le cose in te e nella tua vita nelle prossime settimane. Questa è la grande domanda che ci si può porre in vista della configurazione astrale del giorno che inizia un nuovo ciclo. Potresti avere l’opportunità di viaggiare in Asia o in Africa e tornare pieno di queste nuove realtà. O forse potresti incontrare qualcuno le cui opinioni ti impressioneranno. Non si sa mai…