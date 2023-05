Oroscopo Branko 13 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi sei pieno di vibrazioni positive, fiducia e una forte fiducia in te stesso. Questo è un buon momento per tutto ciò che riguarda le questioni ufficiali, legali e amministrative. Tieni i piedi per terra, soprattutto se sei invitato a cena. Avvicinatevi al calore della vostra casa di famiglia, ai vostri veri legami e alle vostre radici. Questo fungerà da contrappeso alle tue fantasie. Ariete, i tuoi sogni potrebbero diventare realtà se ti dai i mezzi per farlo, e soprattutto se attraversi una particolare barriera.

Toro

Questo è un giorno potente in termini di decisioni finanziarie e aumento dei profitti. Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno positivi e produttivi. Il vostro entusiasmo è contagioso e, se uscirete dal vostro guscio, sarà per il bene di tutti. Stai crescendo in serenità e fascino, e questo renderà più facile approfondire le tue relazioni esistenti. Potrai sfruttare al massimo i piaceri a tua disposizione. Toro, non concentrarti solo sui tuoi bisogni…

Gemelli

Fondamentalmente, questo è un giorno gioioso ed energico. Farai tutto ciò che è in tuo potere per ottenere ciò che vuoi e sarai disciplinato nel farlo. Tuttavia, non farti coinvolgere in compiti giganteschi. Non aver paura di chiedere aiuto esterno perché non sei la persona giusta per fare proprio quel lavoro. Siete nel bel mezzo di una lotta interna. Gemelli, evita di saltare alle conclusioni della tua vita emotiva e assicurati di dare un’occhiata a te stesso prima di gettare il tuo sé perduto su sentieri infruttuosi.

Cancro

Oggi siete pieni di sentimenti positivi, quindi vi sentirete generosi e comprensivi con gli altri, specialmente con i più bisognosi. Se puoi aiutare qualcuno, ottimo. Intravedrai anche alcune nuove possibilità per il futuro. Dovresti essere ricettivo e trovare un modo per andare avanti. Una sensazione di affaticamento ostacolerà i tuoi progressi e la dieta è la colpa. Sarai più sereno e più propenso a scendere a compromessi. Cancro, la tua natura socievole è la tua più grande forza.

Leone

Poiché oggi hai fiducia in te stesso e molto controllo, convincerai gli altri a eseguire i tuoi ordini. Leone, puoi riconcentrarti sulle tue priorità, è tempo di muoverti verso i tuoi obiettivi. I vostri potenziali orizzonti si stanno allargando. Prenditi del tempo per riflettere. E’ ancora troppo presto per agire. Saprai come e dove fare sforzi per migliorare la tua vita amorosa. Le tue emozioni ti stanno spingendo nella giusta direzione. Gli incontri sembrano molto promettenti.

Vergine

Questa mattina è un momento forte per voi perché irradiate fiducia e autorità. Sarai tu a comandare e le persone faranno quello che vuoi. Sarai al centro della scena e non avrai problemi a persuadere gli altri. Aggiungerai un’aria di flirt nelle tue relazioni con gli altri e questo potrebbe portare a qualche ambiguità nella tua interpretazione. Davvero, Vergine, avrai bisogno di un po’ di tempo da solo. Non costringerti ad andare contro il tuo istinto. Sii aperto e onesto per evitare malintesi.

Bilancia

Questo è un giorno interessante e ottimista per molti Bilancia perché saranno desiderosi di fare qualsiasi cosa per aprire i loro orizzonti, imparare cose nuove ed esplorare l’avventura. La facilità con cui un certo problema si risolverà da solo ti darà le ali. Le vecchie emozioni riaffioreranno e, di conseguenza, troverai difficile controllare i tuoi nervi quando parli. Una chiacchierata tesa con il tuo partner ti aspetta. Faresti meglio a guardare la tua lingua. Troverai difficile aprirti emotivamente, ma non proteggerti senza motivo.

Scorpione

Sei al posto di guida per le discussioni finanziarie, in particolare su come condividere o dividere qualcosa. Molto probabilmente, le cose andranno come vuoi. Incontrerai sicuramente persone interessanti. Scorpione, sarai in grado di ravvivare l’atmosfera senza essere intimidito da persone inflessibili. Non preoccuparti troppo. Oggi tutti i tipi di successo sono possibili. Anche il compito più difficile diventa facile. Chi ti circonda deve chiedersi cosa sta succedendo. Farai ingelosire le persone, poiché la tua audacia sta dando i suoi frutti.

Sagittario

Oggi non saprai da dove cominciare, il che ti fa sentire febbricitante e vulnerabile. Sagittario, la tensione è probabile e ti fa correre vuoto emotivamente. Ricaricate le batterie con attività acquatiche per alleviare lo stress. Il tuo passato ti farà avere alcuni pensieri oscuri. Assicurati di lasciarti alle spalle questi sensi di colpa; ora sono irrilevanti. Sei incline a prendere le relazioni amorose con calma e calma. Questo ti permetterà di riconcentrarti su te stesso e concentrarti sui tuoi piani.

Capricorno

Questo è un bel giorno che dovrebbe giovare ai tuoi amori e ai tuoi affari. Tutto sembra andare nella giusta direzione. Pensi al futuro e la lunga vita e la passione ti accendono. Una sensazione interiore di benessere ti permetterà di mettere molte idee in prospettiva. La serenità ti renderà più forte. Raggiungerai un nuovo livello di amicizia all’interno della tua vita amorosa che potrebbe portarti ben oltre ciò che ti saresti mai aspettato. Capricorno, potrebbero esserci alcune sorprese che vorrai festeggiare.

Acquario

Oggi puoi aspettarti una giornata divertente e gioiosa. Eventi sportivi, attività con i bambini, divertimenti sociali, arte e romanticismo sono valorizzati in modo energico. Sei più calmo e più fiducioso, e questa pace interiore ti darà risposte ad alcune domande importanti. Acquario, tutto ciò che riguarda l’aria aumenterà la tua energia. L’atmosfera è idilliaca, se accetti di giocare al gioco del tuo partner. Non avere paura. Guadagnerai in intensità appassionata, ma anche in sicurezza emotiva.

Pesci

Oggi riacquisterai il tuo ottimismo una volta presa una decisione chiara, non rimandarla. Per quanto riguarda la tua forma fisica, sarà piena di alti e bassi. Pesci, questo è un segno di stanchezza mentale. La tua curiosità ti sta spingendo in direzioni inaspettate. Dovrai bilanciare il tuo bisogno di fuggire. I vostri ideali non sono realmente in contatto con la realtà. Dovrai costruire sulle tue relazioni strette per arrivarci. Non dovresti scoraggiarti da questo, al contrario, consideralo come un’opportunità per ottenere un maggiore controllo.