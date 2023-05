Oroscopo Paolo Fox domani 13 maggio 2023: gli astri perfetti su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Una figura materna influenzerà le tue decisioni personali. Cercherai l’approvazione di coloro che significano molto per te. Risolvi i problemi uno alla volta, non affrettarti in nulla oggi. La cosa più importante per te, in questo momento, dovrebbe essere la tua casa e la tua famiglia. Fai attenzione a non chiedere e pretendere più di quello che puoi offrire.

PAROLA SACRA: Piacere

NUMERI FORTUNATI: 4, 34, 5

Capricorno

Sarai in grado di esprimere le tue preoccupazioni e i tuoi pensieri senza paura del rifiuto. Non lasciare che il passato influenzi ciò che vuoi fare nel presente. Sono tempi diversi e circostanze diverse. È tempo di incontrare la tua famiglia e concordare questioni che aiuteranno a mantenere l’armonia familiare.

PAROLA SACRA: Accordo

NUMERI FORTUNATI: 32, 5, 20

Acquario

Un evento inaspettato ti farà imparare qualcosa sulla tua relazione attuale e sui sentimenti che provi per quella persona che è così speciale per te. Il momento è positivo per prendersi una vacanza. Provi il desiderio di conoscere qualcosa di diverso, di visitare luoghi che non hai mai visto prima. Tutta l’esperienza sarà molto piacevole.

Pesci

Giorno dopo giorno scopri qualcosa di nuovo in te stesso. È tempo di mostrare ciò che sei in grado di ottenere. Molti rimarranno colpiti dalle tue ottime idee e dal tuo talento, ma è imperativo che tu sia consapevole di non voler dominare o imporre il tuo modo di essere agli altri. Fai attenzione a non cadere in discussioni o discussioni con persone che apprezzi.