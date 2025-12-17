Giornalista sportiva morta in casa col marito, figlio di 3 anni veglia i corpi: «Omicidio-suicidio»

Un dramma sconvolgente ha colpito Hoover, Alabama, dove la nota giornalista sportiva Christina Chambers, ex volto di WBRC, e il marito Johnny Rimes sono stati scoperti senza vita nella loro abitazione nel quartiere di Highland Manor Court. L’episodio è avvenuto martedì 16 dicembre 2025, come confermato dalle autorità locali, che ora indagano su un’ipotesi di omicidio-suicidio.





Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è scattato verso le 9 del mattino, quando un parente, preoccupato per il mancato contatto con la coppia, si è recato a casa loro. Sul pavimento ha trovato i due coniugi privi di sensi, con ferite d’arma da fuoco, mentre il loro bambino di soli 3 anni era illeso accanto a loro, in attesa di aiuto. I soccorsi – polizia, vigili del fuoco e paramedici – sono intervenuti immediatamente: i medici hanno potuto solo constatare i decessi, affidando il piccolo alle cure protettive.

Christina Chambers, 32 anni, era un volto amatissimo di WBRC dal 2015 al 2021, dove copriva con passione sport e calcio scolastico. Dopo l’uscita dall’emittente, si era dedicata all’insegnamento alla Thompson High School e a collaborazioni freelance per la stagione calcistica 2025. L’emittente ha espresso profondo cordoglio sui social: “Siamo devastati. Christina era parte della famiglia WBRC. Pensate a lei, al marito e al loro figlio”. Il collega Jeh Jeh Pruitt l’ha ricordata commosso: “Una persona dolcissima, instancabile, devota al figlio e alla vita”.

Il marito Johnny Rimes, analista finanziario presso American Cast Iron Pipe Company e laureato all’Università dell’Alabama, non mostrava segnali di crisi coniugale. Sposati dal 2021, vivevano una vita apparentemente serena. Le indagini proseguono per chiarire la sequenza degli eventi, con la polizia che esclude al momento moventi esterni.

Questa storia ricorda casi simili di tragedie familiari, come quella a Lucera di una 32enne trovata morta in casa. La comunità di Hoover è in lutto: Christina lascia un’eredità di professionalità e calore umano, mentre il piccolo sopravvissuto è ora al sicuro con i parenti. Ulteriori aggiornamenti attendono i risultati dell’autopsia e delle perizie balistiche.