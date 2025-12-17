Corona con rivelazioni sul caso Signorini: «Sai cosa serve per entrare nel GF?»





Sta per esplodere un nuovo capitolo del caso Signorini, lo scandalo che sta tenendo banco nel mondo della tv italiana e che coinvolge Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip e direttore di Chi. Tramite il suo account Instagram di Falsissimo, Fabrizio Corona ha lanciato l’aggancio per la seconda puntata di quella che chiama con ironia il “Signorini Gate”, promettendo rivelazioni esplosive su presunti contatti tra il conduttore e ex concorrenti del reality.





L’annuncio è accompagnato da un’immagine provocatoria: Signorini travestito da infermiera, accanto a uno screenshot di un messaggio che recita: “Se vuoi entrare nella Casa, sai già cosa bisogna fare?”. Il nome del destinatario è censurato, ma il video in arrivo dovrebbe chiarire i dettagli, alimentando le polemiche su un possibile sistema di favori per l’ingresso nel GF Vip.

Il caso Signorini e le chat con Antonio Medugno

Tutto è partito dalle presunte conversazioni private tra Signorini e Antonio Medugno, modello e tiktoker di appena 22 anni, ex gieffino dell’edizione 2021/2022. Secondo Corona, questi messaggi dimostrerebbero un scambio sospetto per garantire un posto nel cast del reality. L’ex manager di Medugno, Alessandro Piscopo, intervistato da Fanpage.it, ha smentito categoricamente rapporti sessuali tra i due, negando ogni addebito di natura intima.

La testimonianza di Davide Donadei

A gettare altra benzina sul fuoco è la recente intervista di Davide Donadei a Fanpage.it. L’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del GF Vip 2022/2023 ha rivelato una corrispondenza intensa durata circa un mese con Signorini. All’inizio, i toni erano di semplici complimenti, ma dal 20 ottobre 2022 – quando il conduttore scoprì il passato televisivo di Donadei nel programma di Maria De Filippi, verso cui Signorini ha sempre mostrato rispetto – le conversazioni avrebbero preso una piega diversa.

Effetto social e reazioni

Il post di Corona ha già scatenato un’ondata di commenti e condivisioni, con i social di Signorini che registrano un’impennata di follower dopo la prima puntata di Falsissimo. L’autore del settimanale Chi non ha ancora replicato pubblicamente alle accuse, ma fonti vicine confermano che i legali sono al lavoro per valutare contromisure. Intanto, il dibattito sul Grande Fratello Vip si infiamma: favoritismi, casting opachi e retroscena mai raccontati stanno conquistando l’attenzione del pubblico italiano.

Lo scandalo continua a evolversi, con la comunità tv divisa tra chi grida al complotto mediatico e chi chiede trasparenza totale sul funzionamento del reality. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti sul Signorini Gate, che promette di scuotere ulteriormente il panorama della televisione italiana.



