Stop per sempre al gas russo economico: la compagna Gualmini eccitata annuncia voto sì

Emanuela B.
17/12/2025
Il Parlamento europeo ha approvato con 500 voti favorevoli, 120 contrari e 32 astensioni l’accordo con gli Stati membri dell’Unione Europea per la graduale interruzione delle importazioni di gas e gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia.



Il regolamento stabilisce un divieto totale di importazione di gas naturale liquefatto entro la fine del 2026 e di gas da gasdotto entro l’autunno del 2027.

Il divieto entrerà in vigore sei settimane dopo l’approvazione del regolamento, con un approccio graduale per i contratti già stipulati.

Non possiamo condannare l’aggressione criminale di #Putin e, contemporaneamente, finanziarla acquistando gas russo. I nostri valori sono di primaria importanza rispetto al costo del gas. Con il divieto di importazione di gas russo, il Parlamento Europeo compie una scelta storica: ci schieriamo con l’aggredito, a difesa della democrazia e del diritto internazionale. L’Europa è presente, è sempre stata presente, per la resistenza, per la pace e per la ricostruzione. (VIDEO)



