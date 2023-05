Oroscopo Branko 17 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Siete popolari e molti di voi, Ariete, stanno vedendo un sogno caro diventare realtà. La tua sfida ora è bilanciare i tuoi obblighi verso gli altri con i tuoi. Anche tu conti. Non venderti. La tua onestà sarà esplosiva, ma ti avvicinerà alle persone più sincere che conosci. Attirerai persone che probabilmente ti apriranno nuovi orizzonti, grazie alla tua spontaneità. Il tuo bisogno di perfezione deve essere centrato su di te, se vuoi evitare di offendere i tuoi cari. Cerca un nuovo approccio.

Toro

Ultimamente stai godendo di una grande stampa professionalmente parlando. Tuttavia, questo è un momento della tua vita in cui hai molte responsabilità. È anche un momento in cui vedi molto chiaramente cosa funziona e cosa no. La tua flessibilità e comprensione ti metteranno in regola con le persone che ammiri. Segui il flusso dei tuoi impulsi irresistibili. Il tuo entusiasmo ti sta incoraggiando a seguire la tua passione. Non andare troppo veloce ed evitare le promesse.

Gemelli

Le parole Gemelli e curiosi sono quasi sinonimi. Agisci sul tuo livello di curiosità per imparare cose nuove. Anche se vuoi viaggiare, probabilmente non puoi. Tuttavia, puoi ancora imparare, studiare ed espandere le tue conoscenze viaggiando online. Raddoppierai i tuoi sforzi per raggiungere un piano più alto nella tua vita amorosa. Non è la motivazione che ti manca. Ti senti obbligato a stabilire confini definiti per proteggere il tuo territorio. Non esitare, hai il diritto di farlo.

Cancro

Il buon umore prevarrà oggi e sarebbe bene per voi essere ricettivi verso coloro che vi circondano. Farai dei contatti stimolanti che ti apriranno nuove porte. Saprai come assicurarti di essere la persona chiave al centro dei progetti di gruppo. Esprimi il tuo punto di vista. Le relazioni che attiri saranno di natura passionale. Se sei single, un incontro potrebbe spingerti sull’orlo dell’eccesso. Calore e voluttà sono nelle carte di tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Leone

Le relazioni con le persone più vicine a te possono variare dalle più fredde alle più calde. A volte, saranno gratificanti, gioiosi e speciali. Ma, il momento successivo, la stessa relazione può essere difficile, dolorosa e deludente. Sei pieno di un feroce desiderio di soddisfare il tuo bisogno di sicurezza da solo. Fai attenzione a non isolarti troppo. Dovrai prendere una decisione importante molto rapidamente nel tuo lavoro. Leone, fidati delle tue capacità per l’analisi.

Vergine

Oggi sarete pieni di energia. Alcune persone potrebbero diventare gelose, ma quelle reazioni ti spingeranno solo a lavorare ancora più duramente. Fai attenzione a non sentirti sopraffatto. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La tua mente sta tramando e troverai tutti i tipi di cose da fare. Ci saranno alcune opportunità da sfruttare quando si tratta di relazioni d’amore. Potresti fare delle scoperte entusiasmanti, Vergine. Ti sentirai molto ispirato a trasmettere il calore dei tuoi sentimenti al tuo partner.

Bilancia

I bambini sono una grande responsabilità e anche una fonte di gioia. Allo stesso modo, la tua vita amorosa può avere molti alti e bassi in questo momento. Il tuo senso della realtà è la tua forza. Troverai facile trascurare piccoli difetti, sia negli altri che in te stesso. Oggi non avrai la motivazione per iniziare a lavorare su problemi complessi, fai solo quello che puoi. Bilancia, avrai difficoltà a concentrarti se hai molte cose da fare.

Scorpione

Sentite un grande bisogno di mettere radici e assicurarvi una solida base nel mondo. Idealmente, Scorpione, vuoi la sicurezza immobiliare. Avrai l’opportunità di stabilire alcuni contatti preziosi e sarebbe una buona idea fare uno sforzo per farlo. Se sei single, il tuo radar emotivo si affilerà enormemente e ti renderà selettivo. Non tirarti indietro. Troverai un modo per affrontare alcune delle principali preoccupazioni. È tempo di ricominciare da zero con il tuo partner o di cambiare decisamente verso nuovi orizzonti.

Sagittario

Ora sei in uno stato di cambiamento, Sagittario. Non è che non sai dove stai andando, sai. Ma nulla è stabile. Ecco perché potresti riscontrare cambiamenti di lavoro e spostamenti. Devi letteralmente lasciarti andare. Otterrai il massimo piacere personale dalla soddisfazione che porti al tuo partner. Hai ragione a credere nella gratitudine; Assaporerete le sue delizie. Quelli intorno a te ti stanno mettendo alle strette. Non diventare irritabile, lascia passare dettagli banali.

Capricorno

Oggi potresti provare un po ‘di ansia. Stai lavorando molto duramente per fare soldi e mantenere la tua sicurezza. Eppure, la fortuna sorride a molti Capricorno che stanno guadagnando di più e diventando più ricchi quest’anno. Avrai bisogno di pace e tranquillità per concentrarti su alcuni dettagli, non distrarti a meno che non ne valga davvero la pena. Capricorno, sei catturato nella rete delle tue emozioni e attaccamenti, e questo ti renderà difficile prendere decisioni oggettive. Fai molta attenzione quando fai promesse.

Acquario

In un certo senso, la vita è una sfida che a volte dà vertigini, quando inizi un percorso completamente nuovo. Il cambiamento è sempre una sfida perché devi entrare nell’ignoto. Tuttavia, quest’anno avete la protezione divina di Giove nel vostro segno, motivo per cui vi sentite felici e ottimisti. Devi prendere accordi e prendere decisioni senza aspettare oltre. Acquario, hai un disperato bisogno di una vacanza e di un po ‘di tempo da solo con il tuo partner per ritrovare la passione.

Pesci

Dovresti passare attraverso armadi, spazi di archiviazione, scantinati e garage e sbarazzarti di ciò che non ti serve più. Pesci, è tempo di ridurre le dimensioni della tua spazzatura e ottimizzare la tua vita. Sentirai una forte sensazione di ricompensa personale. Inoltre, oggi le tue pareti interiori stanno crollando e otterrai la massima soddisfazione dalle tue relazioni con i tuoi cari. Se sei single, cambia la tua strategia di flirt e lascia andare quelle paure inutili.