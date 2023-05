Oroscopo Branko settimanale dal 17 al 23 maggio 2023: classifica e voti da Sagittario a Pesci - Controcopertina

Salute 🌿

La vostra salute dovrebbe essere buona, ma ricordate di trovare un equilibrio tra il vostro spirito avventuroso e il bisogno di prendervi cura di voi stessi. Fate attività fisica regolarmente e cercate di mantenere una dieta equilibrata. Trovate momenti di relax e riflessione per ricaricare le energie. Prendetevi cura del vostro benessere mentale ed emotivo. VOTO: 8/10

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore 💖

Per il Capricorno, la settimana potrebbe portare una maggiore stabilità e dedizione nelle relazioni amorose. Siate pronti a impegnarvi e a lavorare sodo per il successo della vostra relazione. Mostrate il vostro affetto in modi pratici e concreti. VOTO: 8/10

Lavoro 💼

In ambito professionale, i Capricorno potrebbero affrontare una settimana di impegno e risultati tangibili. Siate metodici e focalizzati nel completare i compiti assegnati. Il vostro approccio pratico e disciplinato vi aiuterà a ottenere successo. Mantenete un’organizzazione impeccabile e cercate di superare gli ostacoli con determinazione. VOTO: 9/10

Salute 🌿

La vostra salute dovrebbe essere stabile, ma ricordate di prendervi cura di voi stessi. Fate attività fisica regolarmente e cercate di seguire una dieta sana ed equilibrata. Dedicate del tempo al riposo e al relax per ricaricare le energie. Prendetevi cura del vostro benessere mentale ed emotivo, cercando l’equilibrio tra lavoro e benessere. VOTO: 8/10

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore 💖

Per l’Acquario, la settimana porta un’energia di libertà e indipendenza nelle relazioni amorose. Siate aperti alla sperimentazione e alla diversità nelle dinamiche di coppia. Lasciate che il vostro spirito unico brilli e attragga persone che apprezzano la vostra autenticità . VOTO: 9/10

Lavoro 💼

In campo lavorativo, gli Acquario potrebbero affrontare una settimana di innovazione e creatività . Sfruttate la vostra originalità e la vostra capacità di pensiero fuori dagli schemi per trovare soluzioni uniche ai problemi. Potreste essere coinvolti in progetti stimolanti che richiedono la vostra visione futuristica. VOTO: 9/10

Salute 🌿

La vostra salute dovrebbe essere stabile, ma ricordate di ascoltare il vostro corpo e prendervi cura di voi stessi. Fate attività fisica regolarmente e cercate di seguire una dieta equilibrata. Dedicate del tempo al riposo e al relax per rilassare la mente e il corpo. Prendetevi cura del vostro benessere mentale ed emotivo, cercando attività che vi portino gioia e soddisfazione. Mantenete un equilibrio tra il vostro bisogno di indipendenza e il benessere generale. VOTO: 8/10