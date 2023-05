Oroscopo Branko 18 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Questo è un buon giorno per esprimere la vostra tenerezza e i vostri pensieri. Non importa se si tratta di una persona vicina a te e che si aspetta parole d’amore o di un collega che ha bisogno di aiuto, la comunicazione fluirà più facilmente del solito. La vostra natura pragmatica vuole che non diate altro che ciò che è strettamente necessario. Ma gli altri non ti assomigliano necessariamente e potrebbero aver bisogno di saperne di più. Ariete, è giunto il momento per te di dare loro piacere.

Toro

A volte trovi difficile esprimere le tue lamentele. Toro, sei piuttosto pacifico in natura. Quando le cose non vanno bene o qualcuno ti dà sui nervi, hai la tendenza a trattenere o spremere il nodulo invece di prendere il toro per le corna. Ma questo non è un giorno qualsiasi. La comunicazione sarà facilitata dalla posizione delle stelle e potrai esprimerti senza difficoltà e farti sentire. Approfittane perché una volta non è consuetudine.

Gemelli

La buona energia e l’efficienza saranno all’ordine del giorno oggi. In effetti, sembrerai più tonico che mai e farai del tuo meglio per seguire il programma che hai impostato per te stesso. Tuttavia, Gemelli, dovresti riservarti il tempo necessario per poter realizzare la parte bella dei tuoi desideri evitando spese eccessive. Mostrando serietà, sarai in grado di divertirti senza superare i limiti del tuo budget.

Cancro

Con un semplice sguardo, a volte puoi indovinare cosa sta succedendo nella mente della persona di fronte a te. Quindi, Cancro, non sempre senti il bisogno di parlare per esprimerti. Ma le persone intorno a te a volte hanno l’impressione di sbattere contro un muro con te, quindi oggi sarà molto importante esternare le tue emozioni. Se aspetti che gli altri indovinino cosa hai in mente, puoi aspettare seduto.

Leone

C’è un tempo per tacere e un altro per parlare. E oggi è giunto il momento per voi di mettere le vostre carte sul tavolo. Leone, a volte sei un po’ egocentrico e tendi a dimenticare che non sei solo al mondo. Tuttavia, le persone vivono intorno a te e anche se sei single, è probabile che i tuoi piani influenzino più o meno direttamente le persone intorno a te. Per una volta, se hai un’idea, consulta i tuoi cari prima di saltare.

Vergine

Oggi ti chiederai quando risale la tua ultima riunione di famiglia e riconoscerai che ti sei divertito. Quindi oggi è il giorno perfetto per recuperare il tempo perduto. La comunicazione sarà più facile e le conversazioni saranno più spontanee del solito. Quindi, Vergine, dal momento che puoi, affrettati a vedere i tuoi genitori e i tuoi cari o, se hai bambini, portali al parco o allo zoo. Approfitta di questa bella giornata per condividere i tuoi pensieri e il tuo tempo con le persone che ami.

Bilancia

In questo momento sei relativamente sensibile e potresti anche sentirti un po ‘solo. D’altra parte, dovresti evitare di fare cose stressanti o incontrare persone pessimiste. Bilancia, dovresti costringerti a non fare nulla e non pensare più. Riconosci che hai bisogno di pace ed equilibrio. Dovresti ascoltare musica, cantare sotto la doccia o ballare davanti allo specchio. Ma concediti una pausa e, soprattutto, prenditi cura di te.

Scorpione

Pensa che sia ora o mai più. Scorpione, oggi è giunto il momento per te di risolvere le piccole differenze che potresti avere con le persone intorno a te, i tuoi figli, il tuo partner o i tuoi familiari. La comunicazione sarà facilitata dall’energia circostante che ti spingerà. Non chiederti come lo farai e non provare rimorso, tutto passerà senza grandi difficoltà. Prendi la parola. Il resto verrà da solo.

Sagittario

Se qualcosa ti infastidisce oggi, non esitare a condividerlo con le persone intorno a te. Invece di isolarti, dovresti fare uno sforzo per formulare apertamente i sentimenti o i risentimenti che hai. Sagittario, non esitare a razionalizzare come ti senti e chiedere aiuto. Trarrai beneficio dall’esperienza degli altri. Penserai a quanto sia bello avere amici se non hai il coraggio di fidarti di loro nei momenti difficili.

Capricorno

Per tutta la giornata di oggi, non dovresti dubitare di nulla e dovresti sentirti libero quando si tratta di stabilire nuovi obiettivi per la tua vita. Quindi, Capricorno, dovresti sederti, prendere carta e matita e dedicarti a scrivere qualsiasi idea che in quel momento ti passa per la mente. Quindi dai la priorità a ciò che vuoi fare. Non esitate a tracciare una nuova linea di condotta.

Acquario

Oggi promette di essere uno di quei cosiddetti umorismo pesante. E tu, Acquario, non hai familiarità con questo, poiché tendi a tenere le cose dentro, senza verbalizzarle. Parlare apertamente non ti porta alcun sollievo. Invece di spettegolare, dovresti andare a noleggiare un video. Se sei solo e triste, scegli una commedia romantica. Se sei annoiato, opta per un film d’azione. Che ci crediate o no, vedere un’altra persona esprimere come si sente può ridurre la tensione.

Pesci

Sei molto chiaro che oggi vuoi lasciarti tutto alle spalle. Potresti voler iniziare da zero o almeno cambiare l’ambiente. La monotonia di questi ultimi giorni vi incoraggia a fare qualcosa di audace e diverso. Quindi, Pesci, non esitare a dare libero sfogo a tutti i tuoi desideri. A volte basta poco per riportare un sorriso a qualcuno. Nulla è impossibile per un cuore coraggioso.