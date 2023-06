Oroscopo Branko 29 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi puoi cercare modi per utilizzare risorse di terze parti a beneficio di qualcuno. Forse la ricchezza e le risorse del tuo partner? In ogni caso, hai buone intenzioni per migliorare il mondo, il tuo quartiere o la tua famiglia. Pensi globalmente, ma agisci localmente. La tua filosofia e la tua sete di vita ti rendono particolarmente attraente, quindi le relazioni soddisfacenti sono in vista. I tuoi sogni potrebbero diventare realtà se ci metti la tua mente e, soprattutto, se attraversi una particolare barriera.

Toro

Oggi ti divertirai e avrai relazioni piacevoli con i tuoi amici e / o con i colleghi di lavoro. Ne varrà la pena per te fare il miglio supplementare per gli altri. Sarai particolarmente reattivo e vulnerabile alle ingiustizie percepite. Mantieni la calma, ma dovresti essere risolto. La tua cerchia di amici sembrerà particolarmente chiassosa. La tua disposizione calma ti permetterà di assaporare i piaceri della vita. È tempo per te di intraprendere una conversazione imbarazzante con la tua dolce metà. Risolverai la situazione se inizi le cose in modo obiettivo.

Gemelli

Questo è un ottimo giorno per lavorare con gruppi o qualcosa legato alla salute Alcuni di voi potrebbero avere viaggi di lavoro. Con il vostro approccio insistente ma flessibile, oggi sarete bravi a persuadere, riunire e motivare coloro che vi circondano. Sei guidato dai tuoi istinti carnali senza nemmeno rendertene conto. Evita di fare promesse di cui potresti pentirti o che non puoi mantenere, e ricorda di vivere nel e per il presente.

Cancro

Oggi potrai esprimerti spontaneamente e più liberamente. Un’occasione da non perdere. La tua vita amorosa dominerà e bilancierà i tuoi livelli di energia. Mostrati come sei, mentre spieghi i tuoi reali bisogni. Sarete accomodanti, pieni di fascino e andrete alla ricerca del piacere. Essere un estroverso ti si addice bene. Se sei single, un amico ti presenterà nuove persone. Sii ricettivo alle nuove idee e sarai un vincitore arricchendo chiaramente la tua concezione dell’amore.

Leone

Oggi noterai segni di crescente tensione nelle relazioni intorno a te, dovresti guardare tutto obiettivamente e tenere gli occhi aperti. I sentimenti di frustrazione possono renderti un po ‘scontroso. Lontano dal silenzio, c’è vita intorno a te. In effetti, stai progredendo a un ritmo rapido e accumulando successo dopo successo nel tuo lavoro. Le tue idee utopiche nella tua vita amorosa stanno iniziando a causarti problemi. Hai bisogno di pazienza per raggiungere i tuoi obiettivi. Concentrati sui tuoi sforzi a lungo termine.

Vergine

Qualunque cosa tu faccia, oggi sarai più persuasivo perché il tuo atteggiamento ottimista attirerà le persone verso di te. Inoltre, ti ascolteranno. Sarai pieno di vitalità e nulla ti fermerà, fisicamente parlando. Sul fronte materiale, riceverai buone notizie. Non ci sono nuvole in vista e puoi andare avanti senza ostacoli. In amore, non chiuderti in te stesso. Qualunque siano le tue preoccupazioni, è sempre meglio discutere le cose con qualcun altro di cui ti fidi.

Bilancia

Questo è un buon giorno per tutto ciò che riguarda i soldi. Ricordate che la vera generosità è dare ciò che è necessario. Devi lasciare che la polvere si depositi di sua spontanea volontà, senza premere nulla. Queste difficoltà sono solo temporanee. Stai iniziando a sentirti stanco ed è il tuo umore che lo sta producendo. Quindi esci e divertiti. Stai facendo concessioni per mantenere l’armonia nella tua relazione. Ora è il momento di risolvere quei problemi domestici che stanno rovinando la tua vita. Nuovi incontri sono all’orizzonte.

Scorpione

Divertiti a trattare con gli altri, specialmente con vecchi amici e persone che conosci molto. Le vostre iniziative avranno un impatto positivo. Ti senti in grado di affrontare gli ostacoli, il morale è buono intorno a te e sarai efficace e otterrai risultati tangibili. Sarai in grado di riprendere una nuova attività. L’amore si sta rivelando leggero, ma intenso e appassionato allo stesso tempo. La tua fiducia in te stesso sarà la tua migliore risorsa. Non avrai problemi a realizzare alcuni dei tuoi sogni.

Sagittario

Sei proprio nel bel mezzo dell’azione e questo è rinvigorente. Tuttavia, dovrai comunque fare una pausa. Ti mancherà la motivazione per prenderti cura di te stesso, ma rimarrai in buona forma se non esageri. Nuovi piani possono sorgere, ma tu sei quello che li sta trattenendo. Ti lascerai trasportare dai tuoi nervi e questo potrebbe ferire il tuo partner. Incanala le tue emozioni in terreni in cui sai che non commetterai errori.

Capricorno

Sei entusiasta delle nuove possibilità che ti si presentano, dove sembra che il destino ti stia aiutando con speranza e aspettative. Anche oggi potresti attirare qualcuno che ti insegni qualcosa di importante. La vostra sete di progresso vi riempirà di spirito combattivo. Mantieni ancora i tuoi valori, sei sulla strada giusta. Scegli il tuo posto una volta per tutte. Quindi, smetti di pensare che gli altri siano migliori di te o che non sei all’altezza del compito. Se lasci emergere la tua natura più profonda, vincerai le tue paure.

Acquario

Oggi potresti essere in grado di condividere le tue conoscenze o il tuo entusiasmo con gli altri. Il ritmo accelera e si riempie di dettagli che catturano la tua attenzione. Ti senti come se la tua libertà fosse limitata. Alcuni argomenti leggermente spinosi dovrebbero essere rimandati a più tardi o evitati del tutto. Non pensare che avrai l’ultima parola o potresti rimanere deluso. Prendendo una posizione neutrale, puoi aspettarti di riavviare la discussione in seguito.

Pesci

Il tuo radar emotivo si affilerà e ti renderà selettivo. In totale pace e serenità, farai progetti che ti confortano e ti fanno bene. Non hai bisogno di obiettivi ambiziosi. Tutto ciò di cui hai bisogno per sentirti soddisfatto è pensare alle piccole cose, che puoi assaporare tutto il giorno, tutti i giorni. Sarebbe bello cambiare scenario e prendere le distanze dalla solita routine. Il tuo gusto per i giochi di ogni tipo non ha limiti. Con il tuo modo spensierato di guardare le cose, corri il rischio di ferire il tuo partner o di non conquistare qualcuno.