Oroscopo Branko 31 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Durante tutta la giornata sentirai di non poter portare a compimento tutte le imprese in cui ti sei imbarcato. Ariete, qualunque cosa tu faccia, non farti pressione pensando, ad esempio, che devi finire i tuoi compiti prima che cada la notte. Cuore e ragione sono sullo stesso piano, ma non sai come guidarli. Non pensare che in questo momento devi prendere una decisione e agire immediatamente. Domani ti sentirai più a tuo agio.

Toro

La giornata sarà eccellente per te perché puoi ottenere molte cose mettendo la tua creatività al lavoro e cercando soluzioni profonde a qualsiasi situazione tu debba affrontare. Toro, oggi avrai la capacità di superare tutte le insidie. Sentirai anche che il tuo cuore e la tua ragione sono una combinazione perfetta. Questo ti aiuterà a esprimere le tue emozioni e, soprattutto, a mettere i sentimenti in anticipo nel tuo ragionamento.

Gemelli

Senza dubbio vuoi un cambiamento improvviso nella tua vita oggi. L’energia che anima la giornata ti renderà impaziente e instancabile, Gemelli. Può darsi che ti rendi conto della tua stanchezza, in campo professionale, per esempio, e del tuo profondo desiderio di vedere come va via. Potresti anche sentire che il tuo partner sta aspettando notizie e un po ‘di gioia nella tua relazione.

Cancro

Stai tranquillo, Cancro, che in questo giorno avrai un appuntamento con amore. Se vivete in coppia, troverete la persona che condivide la vostra vita particolarmente bella e incredibilmente sexy. Avrai solo un desiderio ed è quello di stare da solo con lei. Se sei single, hai buone possibilità di incontrare un merlo bianco oggi. In entrambi i casi, ti divertirai con una cena a lume di candela, musica romantica, luci setacciate …

Leone

In questo momento, la natura della tua relazione con una certa persona può sembrare ambigua per te, Leone. È possibile che oggi tu reagisca solo per istinto a una certa situazione. La confusione si assesterà, non saprai più se seguire i tuoi sentimenti o la tua ragione, se devi importi con fermezza o, al contrario, tacere e cancellarti dalla mappa. Dovrai trovare il. Giusto equilibrio per gestire gli eventi.

Vergine

Durante il giorno potresti ricevere una lettera o una telefonata che sarà una vera dichiarazione d’amore. Inoltre, Vergine, potresti non essere lontano da una proposta di matrimonio. Qualunque cosa tu decida, riceverai molto amore da quella persona che si sente così vicina a te. Se mantieni già una relazione, il tuo partner ti darà un trattamento così speciale che lo ricorderai per molto tempo. Avrete una buona giornata.

Bilancia

Oggi agirete con la massima spontaneità. Bilancia, sei istintivamente consapevole delle reazioni da adottare in situazioni impreviste. Hai anche una mente agile, che ti permetterà di dimostrare coraggio ed efficacia. Se le cose vanno male, avrai le intuizioni e la lungimiranza per reagire e affrontare i fatti faccia a faccia. Cogli l’occasione per muoverti rapidamente sui tuoi progetti e quindi affrontare senza paura questioni spinose.

Scorpione

Al giorno d’oggi la tua vita amorosa è davvero vivace. Se hai problemi con il tuo partner, galleggerai di nuovo come se fossi su una piccola nuvola. Avrai tutte le ragioni del mondo per esprimere quanto ti senti ottimista riguardo alla condivisione di un futuro comune. Se sei single, avrai un incontro affascinante che potrebbe benissimo finire in una storia d’amore. Scorpione, ti meriti di essere felice, quindi divertiti.

Sagittario

Oggi sentirai di essere più forte e questo ti aiuterà a combinare armoniosamente gli aspetti interiori ed esteriori del tuo essere. Sagittario, avrai l’impressione di controllare finalmente tutte le forze che ti animano, di coordinare il loro potere e di poter raggiungere facilmente i tuoi obiettivi. Non lasciartelo scivolare via. Pensa che ciò che hai messo in moto ora avrà un effetto valanga molto positivo.

Capricorno

Oggi l’amore e la creatività saranno all’ordine del giorno. Capricorno, se attualmente vivi in coppia, trascorrerai sicuramente una splendida giornata con lei e una serata ancora più piacevole. Entrambi vi entusiasmerete per un progetto che coinvolgerà sicuramente la conversazione sui bambini. Avrai voglia di scoprire nuove forme d’arte per esprimere te stesso: dalla cucina asiatica al bodypainting alla scultura di ghiaccio.

Acquario

Oggi potresti cercare di catturare l’attenzione di qualcuno in particolare. Acquario, sicuramente vuoi stringere nuove relazioni, sia personali che professionali. In questa giornata vi troverete di ottimo umore per divertirvi e per eventualmente iniziare un flirt con qualcuno che avete incontrato di recente. Avrai il coraggio di fissare un appuntamento con quella persona. Potresti anche preferire, per una questione di distanza, scrivere una lettera d’amore.

Pesci

Oggi vorrai cambiare le tue abitudini e soprattutto quando si tratta della tua vita amorosa. Pesci, sei così timido che a volte trovi difficile esprimere i tuoi sentimenti. Senti un vero bisogno che il tuo partner ti rassicuri in modo che tu possa fare una dichiarazione d’amore. In questo giorno ignorerai persino le tue ansie e sarai molto imprenditoriale. Se sei single, invita qualcuno che non conosci o che non sai molto a cena.