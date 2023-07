Oroscopo Branko 6 luglio 2023, le previsioni segno per segno - Controcopertina

Ariete

Come un moderno Don Chisciotte, vuoi cambiare il mondo e condividere i tuoi sogni con i tuoi cari e le persone intorno a te. Tuttavia, durante il giorno e sotto l’influenza di un entusiasmo insufficiente, purtroppo riuscirai solo a mettere in discussione le tue strategie personali. Smetti di voler convincere sempre e tutti, non è per questo che le persone che ti amano ti apprezzeranno di più.

Toro

Per paura di ferire o antipatia, i membri del tuo segno non esitano a nascondere i loro veri sentimenti per essere più accomodanti. Quindi oggi dovresti guardare che questa distorsione, che tra l’altro gestisci abbastanza facilmente, non finisce per pervertire le tue relazioni. L’artificio uccide la sincerità. Approfitta del nuovo ciclo lunare per colmare il divario tra ciò che senti e ciò che esprimi. I tuoi veri amici ti apprezzeranno di più.

Gemelli

Una certa qualità nelle tue relazioni personali è qualcosa che ti ha sempre motivato soprattutto nella tua vita. Ecco perché dai un posto d’onore ai tuoi sentimenti e, soprattutto, ti lasci guidare dalle tue emozioni. Pertanto, questo giorno non dovrebbe smettere di incoraggiarti a incontrare nuove persone che molto probabilmente daranno una nuova spinta alla tua vita.

Cancro

I sentimenti che ti rallegreranno per tutta la giornata di oggi saranno senza dubbio piuttosto grigi e nebulosi. Inoltre, non sarai in grado di attaccare un’etichetta rassicurante su ciascuno di essi e questo potrebbe destabilizzarti un po ‘. Pertanto, in questo giorno non dovresti cercare di scavare ulteriormente. È meglio aspettare qualche giorno affinché le acque tornino al loro corso e le cose vengano ordinate di nuovo.

Leone

Ci sono giorni in cui ci buttiamo, barcollamo quasi sotto il colpo dell’influenza di una sensibilità esacerbata. Oggi potrebbe essere un giorno come questo, in cui ti sentirai vittima di domande diffuse che serviranno a poco quando si tratterà di sottoporle alla ragione. Lasciati andare e se questo è troppo forte, dovresti circondarti di amici o della tua famiglia per aspettare con calma la fine di questa tempesta interiore.

Vergine

Oggi sarai dato all’arte della seduzione e farai girare la gente per strada per guardarti. Attraverserai un periodo euforico in cui moltiplicherai i contatti e accumulerai opportunità per compiacere. Questa giornata dovrebbe incoraggiarti a chiederti quali sono i dettagli della tua arte di seduzione. Anche se apprezzi particolarmente l’eleganza, le cose belle e gli scambi di qualità. Stai all’erta.

Bilancia

Oggi la tua anima sarà come quella di un bambino, piena di emozioni diverse e profonde. Sarà come se ci fosse un eccesso di sensibilità che ti farà precipitare in uno strano stato di nervosismo. Ma non confondere queste emozioni con il sentimentalismo e, soprattutto, non punirti. Piuttosto, al contrario, lascia che i tuoi sentimenti siano espressi, perché ti informeranno su molte cose, ad esempio, i tuoi bisogni di liberarti.

Scorpione

State attraversando un periodo complicato e segnato da alcune battute d’arresto soprattutto in campo sentimentale. Le stelle ti rendono troppo introverso e ti incoraggiano a fare il primo passo per ricreare i legami emotivi con le persone che ti circondano. Sei stato a lungo troppo accecato dai tuoi compiti professionali e tendi a trascurare i tuoi cari. Non lasciare da parte nessun aspetto della tua vita, il tuo equilibrio potrebbe essere influenzato.

Sagittario

Vorresti andare da solo a conquistare il Santo Graal, ma hai anche bisogno del riconoscimento degli altri, delle prove del loro amore per poterti prendere veramente le distanze. Senza quello, diventi una persona facilmente influenzabile al punto da permettere alla tua personalità di sentirsi invasa e smettere di essere te stesso. Ecco perché oggi, in assenza dei tuoi familiari, conta sui tuoi amici per soddisfare il tuo bisogno di affetto.

Capricorno

Hai la tendenza a nascondere i tuoi sentimenti alle persone che ti amano e alle persone intorno a te, cerchi anche di evitare qualsiasi segno di sensibilità. E anche se, soprattutto nel contesto socio-professionale, separi sistematicamente le sensazioni della tua vita, il tutto per far credere che in te, lo spirito e le emozioni siano in perenne interazione. Oggi ti chiederai anche se la stessa cosa ti accade nel contesto delle relazioni d’amore.

Acquario

Avete fatto vostra quella massima dell’arte della guerra che afferma che l’attacco è la migliore delle difese e la applicate con indifferenza in tutti gli ambiti della vostra vita. Anche in amore o, almeno, nei tuoi rapporti con persone del sesso opposto. La configurazione astrale del giorno ti consiglia piuttosto di riaffermare le tue convinzioni, ma con calma. Fatti rispettare, non temere nulla.

Pesci

Sei un antico maestro nell’arte della seduzione e i tuoi cari e le persone intorno a te non sono storditi da te. Per questo motivo, dovresti approfittare di questa giornata per aggiornare e perfezionare gli effetti del tuo fascino personale. In effetti, questo giorno, oltre ad essere favorevole alle riunioni, sarà molto utile per cercare un po ‘più di autenticità nelle tue relazioni personali o professionali.