La lite e poi le coltellate: Armando Tortolani ucciso sotto casa

Imprenditore di 42 anni, Armando Tortolani, assassinato a Villa Latina dopo una violenta lite: sospetti su Luca Agostino, fermato dai carabinieri.





Un tragico episodio ha scosso la provincia di Frosinone la scorsa domenica 19 maggio. Armando Tortolani, imprenditore di 42 anni, è stato mortalmente accoltellato in via Pacitti, a pochi passi dalla sua abitazione a Villa Latina. Colpito all’addome, Tortolani non ha avuto scampo e il suo decesso è avvenuto sul posto.

Le autorità hanno subito indirizzato i loro sospetti su Luca Agostino, 41 anni, che è stato fermato e condotto alla caserma dei carabinieri. Dopo un lungo e intenso interrogatorio, durato fino a notte fonda e alla presenza del suo avvocato Marco Rossini, Agostino è stato ufficialmente arrestato.

Le indagini preliminari suggeriscono che una lite sarebbe degenerata fino al fatale omicidio. Vecchi rancori, già sfociati in discussioni nei giorni precedenti, avrebbero acceso la miccia del conflitto. In serata, Agostino avrebbe raggiunto Tortolani fuori dalla sua abitazione, dove sarebbe scoppiata una violenta colluttazione culminata con i ripetuti colpi di coltello all’addome di Tortolani.

A Villa Latina, i carabinieri hanno raccolto numerose testimonianze che suggeriscono che la disputa tra Agostino e Tortolani fosse legata a questioni sentimentali. Tuttavia, questa circostanza non è emersa durante l’interrogatorio ufficiale di fronte al magistrato.

L’intera comunità di Villa Latina è rimasta sconvolta da questo tragico evento. Molti conoscevano entrambi gli uomini e ora si interrogano sulle reali motivazioni che hanno portato a un gesto così estremo. Nel frattempo, le forze dell’ordine continuano a investigare per fare luce su tutti i dettagli di questa drammatica vicenda, cercando di comprendere se vi siano ulteriori elementi o testimonianze che possano chiarire definitivamente i contorni del delitto.