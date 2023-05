Oroscopo Branko 9 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

È possibile che in questo momento tu sia innamorato di qualcuno molto originale. Ti senti letteralmente magnetizzato e quella persona occupa gran parte della tua mente. Se questo è il caso, Ariete, dovresti lasciarti trasportare da quella forza invisibile che è al di là di te. Il tuo istinto e le tue intuizioni sono le guide più utili che ti interesserà seguire. Non dovresti più nascondere i tuoi sentimenti perché hai una grande possibilità di successo.

Toro

Questa sarà una giornata piena di buone notizie. Le energie planetarie sono favorevoli a voi e dovrebbero aiutarvi a smussare le cose con i vostri partner. Ad esempio, Toro, risolvi i problemi che hai con il tuo partner. Oppure nuove prospettive potrebbero anche emergere all’orizzonte a livello professionale. Inizi a goderti i frutti del tuo sforzo e il vento soffia nella tua direzione. La verità è che te lo meriti.

Gemelli

Se tendi ad avere la tendenza a svolgere facilmente un ruolo paternalistico con certe persone, è una scommessa sicura dire che oggi le persone si rivolgeranno ai tuoi consigli e alla tua saggezza. Forse un collega non riesce a finire un progetto. O forse è un amico che sta attraversando un periodo di amorevole dispetto. Gemelli, non esitate ad essere attenti e benevoli. Puoi fare molto per le persone intorno a te.

Cancro

Forse in questo momento ti stai ponendo molte domande sulla tua vita amorosa. Cancro, il tuo idealismo si è risvegliato e ti chiedi come la tua anima gemella possa soddisfare il tuo desiderio di assoluto. La vita non è un film e trarrai beneficio dall’essere più realistico. Nessuno è perfetto. Amare è anche saper accettare i difetti dell’altro. Ciò non ti impedisce di essere pignolo e cercare di migliorare la qualità di quella relazione. Dovresti avere una buona comunicazione con lei, perché è ancora il modo migliore per sistemare le cose.

Leone

Probabilmente oggi ti sentirai la regina della notte. Leone, in questo momento sei radioso e tutti vorranno approfittare del tuo calore e dinamismo. Hai una visione originale della vita e dei problemi che può porre. Lascia che lo sguardo che proietti al mondo si esprima senza restrizioni. È una vera forza che ti nutre e può anche aiutare gli altri. Chi vi incontrerà sarà molto fortunato.

Vergine

Oggi avrete l’ambizione, profonda e reale, di cambiare alcuni aspetti della vostra vita quotidiana. Ma dovresti ricordare che non tutti ti ascoltano necessariamente in quel modo e che, di conseguenza, corri il rischio di incorrere nel peso dell’abitudine. Vergine, dovrai sapere come persuadere gli altri e farli condividere le tue opinioni. Tieni presente che non puoi portare i tuoi cari lungo un percorso che non vogliono intraprendere.

Bilancia

Oggi è un buon giorno per voi per lasciare che il vostro cuore si esprima. Hai un sacco di amore da dare agli altri, ma per modestia o moderazione, lo nascondi molto facilmente. La Bilancia, tuttavia, è una ricchezza che ti gioverebbe evidenziando di più. Una buona bottiglia di vino, una cena a sorpresa, un weekend… Ci sono tanti piccoli gesti che mantengono viva una relazione. Un modo semplice e vivace per esprimere ciò che provi per l’altro.

Scorpione

Non vi sentirete sempre in sintonia con chi vi circonda e con gli eventi che dovrete affrontare oggi. In realtà, Scorpione, questo viene in gran parte da te perché sarai particolarmente diviso su molti argomenti e le tue emozioni probabilmente ne trarranno vantaggio. Quindi dovresti dare più spazio alla ragione e non lasciarti destabilizzare da fugaci tempeste magnetiche.

Sagittario

Si corre il rischio di essere irresistibilmente attratti da una persona affascinante. Potresti saperlo durante il giorno, a meno che tu non lo sappia già. Allora avrai l’impressione di vederlo per la prima volta. Se sei già immerso in una relazione romantica, dovresti pensarci due volte prima di impegnarti in un flirt che potrebbe alterare la tua relazione attuale. Se sei single, la decisione è tua e solo tua.

Capricorno

Durante il giorno potresti sentirti sopraffatto da molteplici emozioni e sentimenti che sorgeranno dal profondo di te. Non dovete preoccuparvi perché non sarà nulla di patologico, ma semplicemente il frutto delle vostre introspezioni passate che ora vi spingono all’azione e quindi si manifestano, come sbuffi di idee. Capricorno, è tutto un po ‘tumultuoso e inquietante, ma c’è molta ricchezza in prospettiva.

Acquario

Oggi potresti incontrare qualcuno. L’energia astrale del giorno favorisce gli scambi intellettuali, e di più se sei attratto da quella persona. In effetti, Acquario, potresti essere tentato di mescolare amore e lavoro, a meno che tu non sia semplicemente entusiasta di poter contare su qualcuno che condivide le tue idee e convinzioni nel tuo ambiente professionale. In entrambi i casi, quella persona non ti lascerà indifferente.

Pesci

È possibile che durante il giorno incontri qualcuno che trovi estremamente attraente. Ma, a differenza del tuo solito modo di essere, potresti improvvisamente diventare molto timido. L’energia planetaria del giorno non vi aiuterà molto a recuperare la parola per parlare con lui/lei. Dovresti fare solo quello che vuoi. Se preferisci concentrarti sul tuo lavoro piuttosto che sulla tua vita amorosa, sei molto libero di farlo. Pesci, solo tu sai cosa è buono per te.