Oroscopo Branko oggi domenica 1 gennaio 2023: hai lo zodiaco dettagliato

ARIETE

I prossimi 30 giorni ti portano la vibrazione della comunicazione e dell’intelletto. Le tue idee saranno molto chiare (anche durante l’imminente periodo retrogrado di Mercurio). Comunicazione creativa in crescita. Sarai in grado di esprimerti molto chiaramente e di essere fedele alla tua essenza. Sarà un punto di luce per molti intorno a te adesso.L’energia planetaria incoraggia una persona cara a parlare molto del proprio futuro e di ciò che entrambi potreste ottenere insieme. Sfortunatamente, sapete entrambi che in questa fase nessuno di voi può essere d’accordo sul fatto che vogliate continuare la relazione, non importa cosa potreste fare entrambi come coppia. È meglio non farsi prendere troppo dalla speculazione, ma solo godersi la giornata.

TORO

I prossimi 30 giorni ti portano vibrazione e risonanza con il mondo materiale. La tua mente è molto allineata con le questioni materiali e questo è ancora più evidente ora. Vivi con gioia i piaceri della vita materiale, regalati cose buone. La consapevolezza del tuo senso di autostima sarà alta e ti chiederà comunicazione.Potresti aver bisogno di senso dell’umorismo per superare gli eventi di oggi, almeno per quanto riguarda la tua vita amorosa. L’energia planetaria del giorno porta alla vostra attenzione alcune questioni, che vi sentite in dovere di segnalare al vostro più vicino e caro. Potresti sentire che stai facendo loro un enorme favore, mentre probabilmente si sentiranno infastiditi. Forse sarebbe meglio fare marcia indietro.

GEMELLI

Il Sole ritorna nella sua posizione di nascita. Saranno giorni di grande consapevolezza di sé e delle tue naturali capacità comunicative, intelligenza, perspicacia, curiosità, flessibilità e buon umore. Sarai molto chiaro su chi sei, qual è il tuo valore personale e come vuoi dirigere la tua vita. Prendi possesso di te stesso. L’energia planetaria può farti riflettere sull’intera nozione di amore e relazioni amorose. A volte sembra più facile interpretare l’intera relazione nella tua mente piuttosto che dover vivere effettivamente attraverso la realtà di tutto ciò. Ma non permettere che gli eventi di oggi offuschino la tua visuale in modo permanente. Le cose miglioreranno presto e ti chiederai perché hai mai dubitato di una persona cara in primo luogo.

CANCRO

Questo è l’ultimo mese prima del tuo compleanno. I prossimi 30 giorni segnano una pulizia per il nuovo ciclo che si sta avvicinando. Cerca di comprendere in modo chiaro e razionale le tue emozioni inconsce che vengono pulite e riorganizzate ora. Avrai una maggiore comunicabilità con i sogni, la sfera psichica e/o spirituale.La configurazione celeste di oggi significa che le tue parole hanno una forza extra, quindi fai in modo che ogni sillaba conti come solo tu sai fare. Potrebbero anche venirti svelati alcuni segreti, che ti danno ulteriori poteri di ricatto – sempre utili – poiché non sai mai quando potresti averne bisogno. Ma soprattutto riuscirai a trasmettere quanto tieni a chi ami. Se hai il coraggio, ovviamente!

LEONE

I prossimi 30 giorni ti porteranno un’atmosfera alternativa, futuristica e di gruppo. Sarai più consapevole del tuo ruolo nel tutto, poiché il tuo sovrano, il Sole, transita in questo settore collettivo della tua carta. Il suo ruolo è molto comunicativo, funge da ponte tra le persone e comunica per portare la verità e ciò che è meglio per tutti.Un problema che hanno gli interessi amorosi coinvolti in una relazione con te è che dopo un certo tempo, il tuo bisogno iniziale di fornire loro utili frammenti di conoscenza filosofica o metafisica inizia a degenerare in ciò che può essere descritto solo come lezioni continue, anche fastidioso tormento. La configurazione celeste significa che se vuoi mantenere il tuo partner attuale, devi imparare ad avere una conversazione piuttosto che fare monologhi!

VERGINE

I prossimi 30 giorni ti portano molta consapevolezza della tua autorità, leadership, vita lavorativa e ruolo genitoriale. Brillerai agli occhi del pubblico e sarai notato per le tue capacità comunicative e integrative. Il lavoro e il dovere correttamente adempiuti saranno un grande scopo per te in questo periodo. Fai del tuo meglio nel mondo materiale. La configurazione celeste ti incoraggia a parlare, piuttosto che fare supposizioni su una certa situazione. Se hai avuto alcuni pensieri su aspetti del comportamento del tuo partner (attuale o potenziale), ma finora non hai detto nulla, ora è il momento di chiedere una spiegazione. Molto probabilmente scoprirai che non c’è nulla di cui preoccuparsi, ma devi iniziare a parlare.

BILANCIA

I prossimi 30 giorni ti portano una grande vibrazione espansiva e fiducia nella vita. Questo è un periodo opportuno per nuove possibilità, per rischiare un po’ di più e vedere strade alternative. La comunicazione della vostra fede sarà incoraggiata. Hai un ruolo per istigare il bene attraverso le tue idee e questo sarà forte ora. Apriti alla ricerca di nuove possibilità.Le conversazioni profonde esercitano un certo fascino su di te, ma solo se non comportano discussioni su aspetti spiacevoli del tuo comportamento. La configurazione celeste ti incoraggia ad essere profondo, in particolare in relazione a una relazione che trovi piuttosto affascinante. Se vuoi mantenere le cose in questo modo, dovrai tossire la merce e fare sul serio!

SCORPIONE

I prossimi 30 giorni ti portano la vibrazione della profonda trasformazione, il tuo terreno naturale. Sarai molto chiaro riguardo alle tue emozioni profonde e dovrai affrontarle con razionalità e persino buon umore. Anche le tue energie affettive e sessuali sono fortemente stimolate. Connettiti con quei lati più nascosti di te stesso, dove si trovano i veri tesori.La configurazione celeste ti offre l’opportunità di scoprire cosa significa il tuo interesse amoroso quando ti dice cosa prova. Ci sono così tante sfumature di significato e così tanti modi in cui puoi fantasticare e fraintendere le parole. Quindi parla un po ‘e vedi se quello che immagini stia accadendo sta realmente accadendo, o se invece sta accadendo qualcos’altro. Devi diventare reale in questo momento.

SAGITTARIO

I prossimi 30 giorni ti portano la consapevolezza dell’altro nella tua vita. Le esperienze congiunte sono incoraggiate. Il potere delle partnership è elevato e richiede comunicazione, flessibilità e adattabilità. Anche connessione con il lato più razionale, riflessivo ed equilibrato della vita. Le relazioni come forma di auto-miglioramento e consapevolezza.Gli incontri con gli altri incoraggiano a portare allo scoperto alcuni argomenti profondi e imponderabili. La configurazione celeste significa che le conversazioni possono rasentare lo psicologico o il mistico, ma comprenderanno anche la prospettiva del cambiamento. Sii pronto e preparato a tutto, poiché alcuni eventi speciali potrebbero essere all’orizzonte e avranno un effetto più profondo sulla tua vita di quanto tu possa attualmente apprezzare.

CAPRICORNO

I prossimi 30 giorni ti portano alla consapevolezza del mondo materiale e di come funziona. Avrai molta forza e brillantezza per svolgere i tuoi compiti e anche il tuo lavoro. L’attenzione alla realizzazione, all’ordine, alla purificazione, all’organizzazione e all’ottimizzazione sarà alta, ma tutto ciò manca di comunicazione, leggerezza e persino adattabilità. Anche alta consapevolezza del corpo. Razionalizza la tua salute. Se speri in una giornata calma e pacifica per quanto riguarda la scena romantica, potresti avere una sorpresa. L’allineamento planetario incoraggia a parlare molto, ma potrebbe non essere così facile ascoltare davvero ciò che ti sta dicendo il tuo più caro. Entrambi volete e avete bisogno di cose diverse, e dovete scendere a compromessi o farne a meno.

ACQUARIO

I prossimi 30 giorni ti portano piena consapevolezza di te stesso e del tuo potenziale creativo. Questa fase ti chiede di rivolgerti maggiormente a te stesso e alle tue capacità. Sarà più un fornitore che un dipendente. La loro brillantezza è in gran parte dovuta alle loro capacità intellettuali o comunicative e questo manca di espressione ora.L’energia planetaria di oggi porta la necessità di parlare con una persona cara, ma l’unica domanda è: quanto di questo discorso riflette ciò che ognuno di voi sente veramente? Potresti pensare che entrambi stiate arrivando al nocciolo della questione, ma in realtà potresti semplicemente aggirare un problema particolare. È meglio non prendere ancora decisioni definitive.

PESCI

I prossimi 30 giorni ti portano alla consapevolezza delle tue emozioni personali, del passato, della famiglia e della casa. Il tuo ruolo qui è quello della comunicazione e dell’integrazione. Affronta questo regno emotivo con leggerezza, razionalità e buon umore. Risoluzione dei problemi con la figura paterna. Anche bisogno di più raccolta; cercare più espansione interna che esterna. Se esci per il primo appuntamento questa sera, non scoraggiarti troppo se non sembri raggiungere subito l’apice della passione. Devi vedere questo momento come una sorta di antipasto prima del pasto principale che, con un po’ di fortuna, dovrebbe iniziare a breve. Nel frattempo, rispolvera le tue tecniche di conversazione.