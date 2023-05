Oroscopo Branko domani 1 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Gli influssi favorevoli del Sole e di Marte vi saranno di grande aiuto affinché oggi possiate ottenere successi e conquiste nel lavoro e negli affari materiali. Sarà una giornata piuttosto estenuante e difficile per te, tuttavia, alla fine te la caverai meglio di quanto ti aspettassi. Un buon momento per affari e speculazioni.

Toro

Questa sarà una giornata con grandi possibilità per te in termini di lavoro, affari e affari mondani. La difficoltà è che dovrai scegliere tra diverse decisioni o percorsi da intraprendere e non sarà una scelta facile. Ma alla fine la fortuna sarà con te e riceverai un importante aiuto inaspettato.

Gemelli

La temuta influenza di Saturno sta lentamente iniziando a diminuire e le cose inizieranno a diventare più facili. A poco a poco i tuoi sforzi daranno i frutti o il risultato che ti aspettavi e oggi avrai, in generale, una giornata più fruttuosa e favorevole, sia sul lavoro che nelle questioni personali.

Cancro

In questi giorni il passaggio di Venere nel vostro segno darà maggior risalto alle questioni del cuore e della vita intima. In molti casi inizierai una storia d’amore o consoliderai una relazione. È un periodo un po’ più favorevole ai piaceri, soprattutto ora che a poco a poco l’influsso di Saturno comincia ad allontanarsi.