Oroscopo Branko domani 1 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Oggi ti aspetta una giornata molto impegnativa, con tante sorprese e tensioni, piena di fatiche sia sul lavoro che in altri ambiti della tua vita. Ma in realtà non sarà una brutta giornata e la stragrande maggioranza di questi problemi sarà risolta favorevolmente per te o sarai in grado di evitare che accada il contrario. Viaggi stressanti e frenetici.

Vergine

Ti aspetta una giornata difficile o almeno hai la tendenza a viverla così. Pericolo di tradimento, c’è il rischio che un altro o altri si approprino del frutto dei vostri sforzi e sacrifici, dovete stare attenti perché i vostri nemici non mostreranno il volto, ma tenderanno ad attaccare alle spalle e in generale a giocare con vantaggio.

Bilancia

La Luna transita nel tuo segno in uno stato cosmico favorevole, almeno per te; e riceverai anche magnifiche influenze dal Sole e da Marte. Tutto ciò si tradurrà in una giornata piuttosto buona sul posto di lavoro e soprattutto finanziaria o materiale. Problemi importanti che finalmente saranno risolti.

Scorpione

Tendenza all’ostinazione e alla perseveranza nei tuoi affari materiali e lavorativi. Sei convinto di conoscere il percorso che alla fine ti porterà al successo, ma dovresti essere più flessibile e considerare altre possibilità. Altri percorsi ti porteranno ugualmente al successo ma con meno problemi e in modo più diretto.