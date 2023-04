Oroscopo Branko domani 1 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi il Sole e la Luna formeranno un aspetto di grande armonia che sarà di grande aiuto affinché possiate godervi una giornata tanto armoniosa quanto felice. Anche se sei molto felice con i tuoi cari e investi completamente su di loro, allo stesso tempo la tua testa sarà piena di sogni e progetti che presto concretizzerai.

Vergine

Nella stragrande maggioranza dei casi, di solito non vivi per te stesso ma per gli altri e la tua felicità sta nel vedere felici tutti i tuoi cari, anche se per questo ti sacrifichi in molti modi e rinunci ai tuoi sogni e capricci più intimi. Oggi avrai una giornata così, soprattutto nel pomeriggio.

Bilancia

Presto inizierete una nuova relazione sentimentale, oppure vivrete una fugace storia d’amore ma di grande intensità emotiva. L’amore sta aspettando che tu entri di sorpresa nella tua vita, ma devi essere prudente finché non ti sarà chiaro dove può portarti quella passione. La felicità ti si avvicina, sebbene accompagnata dall’incertezza.

Scorpione

Grazie ad un aspetto molto armonioso tra il Sole e la Luna, oggi avrai l’opportunità di goderti una giornata molto felice, soprattutto con la tua famiglia e i tuoi cari. Hai passato giorni di grande stress, sia lavorativo che affettivo, e hai bisogno di goderti uno di quei momenti d’amore in cui il tempo sembra fermarsi.