Oroscopo Branko domani 1 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non caricarti di troppi problemi e fardelli, in questo momento devi pensare a te stesso. Non preoccuparti del lavoro o degli affari mondani, la fortuna sarà con te e i tuoi sforzi daranno frutti, anche più di quanto ti aspetti. Ma nella vita intima devi essere un po’ più egoista, perché dai tutto e poi non ti resta più niente.

Capricorno

Questo sarà oggi uno dei segni più favoriti grazie ai magnifici influssi che vi manderanno sia il Sole che la Luna. Potrai trascorrere una giornata piena di felicità con solo un po’ della tua parte, e troverai anche qualcosa che non ti aspetti, perché il meglio ti arriverà all’improvviso e inaspettatamente.

Acquario

Il tuo segno è uno dei più cerebrali, ma in questo momento dovresti lasciare che il tuo cuore agisca. Grandi cambiamenti arriveranno nella tua vita intima in modo che possa essere più felice e ti vedrai circondato da persone che ti capiscono molto meglio. Non resistere alla svolta che la vita vuole darti perché ti porterà dove vorresti andare.

Pesci

Marte ti sta inviando le sue migliori influenze, quindi non dovresti aver paura di affrontare le tue paure interne o i problemi che ti sopraffanno nel mondo esterno. La fortuna sarà con te e tutto ciò che non puoi ottenere da solo ti aiuterà a farlo sotto forma di colpi di fortuna o anche con l’aiuto di altre persone.