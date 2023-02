Oroscopo Branko domani 10 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Ci sono alcune cose che dovresti migliorare nella tua vita, Ariete, e ora dovresti trovare il tempo ogni giorno per riflettere su di esse. Uno di questi problemi è che molte volte credi che la tua verità sia l’unica valida. Non è sempre così e devi riconoscerlo. Al contrario, a volte non confrontandoti con qualcuno hai taciuto su cose importanti o hai nascosto informazioni. Questa tattica non ti darà buoni risultati, Ariete. Se devi dire qualcosa a qualcuno, usa sempre buone parole ma dì loro la verità. Oggi una persona molto cara può chiamarti per parlarti di un problema che la riguarda quotidianamente. Non hai bisogno di dirgli come comportarsi o dargli altri consigli. Lascialo sfogare, ascolta attentamente e consiglia solo se te lo chiede esplicitamente.

Toro

Sei in un momento eccellente, Toro, per apportare alcuni cambiamenti nel modo in cui organizzi i tuoi compiti e sviluppi il tuo lavoro su base giornaliera, specialmente se lavori da casa. Inizia oggi prestando maggiore attenzione a ciò che fai e ponendosi degli obiettivi accettabili. Non fissare grandi obiettivi, vai passo dopo passo. In questi momenti puoi essere sopraffatto da un problema che ti preoccupa molto quotidianamente e che non osi dire alla persona con cui condividi la tua vita. Forse hai pensato a questo problema per molto tempo senza risolverlo. Non riesce a indovinare cosa sta succedendo dentro di te. Armati di coraggio e dillo oggi, Toro. Sentirai un grande sollievo e ti farà sentire bene emotivamente. Condividere questa vostra intimità può rafforzare i vostri legami.

Gemelli

In questi giorni stai vivendo parecchi cambiamenti, Gemelli, e forse la maggior parte di loro sono piccole cose, ma oggi le persone intorno a te alla fine lo noteranno e causeranno loro qualche preoccupazione perché penseranno che forse ti succede qualcosa. È un processo naturale, di maturità, ma lo si vive quotidianamente un po’ velocemente, probabilmente a causa del nervosismo causato dalla situazione attuale. Se ti senti bene con questi cambiamenti, cerca di andare più calmo e parla con la tua gente e rassicurali, ma non aspettarti che ti capiscano all’inizio, Gemelli. Dovrai mostrare loro che tutto sta andando bene, soprattutto mantenendo un atteggiamento positivo su base giornaliera. In campo lavorativo, se hai avuto qualche proposta per cambiare lavoro, oggi pensaci perché se decidi di continuare nella tua azienda è probabile che nel giro di poco farai grandi progressi.

Cancro

Fino ad ora, Cancro, hai sempre pensato alle cose che ti si addicevano di più per progredire nella vita quotidiana, ma oggi è giunto il momento per te di iniziare a pensare a ciò che vuoi. Forse ti renderà più felice. Generalmente, il materiale non compensa tanto quanto pensavi. Durante la giornata sentirai parlare di qualcuno che propone di partecipare a un progetto interessante ma un po ‘complicato in breve tempo. Accettalo solo se ti piace davvero e ti soddisfa, ma non farlo per soldi. Dal lato dell’amore, questa persona che stai frequentando da un po ‘potrebbe non essere compatibile con te come hai immaginato all’inizio, il Cancro. Se oggi vedi che le tue differenze sono insormontabili, continuare a perdere tempo su base giornaliera non ha senso. Spiana la strada a qualcuno di nuovo che entra nella tua vita.

Leone

Sei in un buon momento per esplorare il mondo, Leo, conoscere cose diverse e provare nuove possibilità professionali ogni giorno. La cosa migliore è che puoi fare tutto questo comodamente da casa, viaggiando online e cercando il tuo obiettivo, lentamente ma inesorabilmente. Dedica un po ‘di tempo ogni giorno ad esso da oggi e pagherà. Le cose sono andate bene per te e tutto indica che continueranno su un percorso verso l’alto. Ma non cedere alla voglia di comprare. Non buttare la casa fuori dalla finestra, Leo. Non incorrere oggi in grandi spese e meno in acquisti rateali. In amore devi prendere decisioni. Stai lasciando che le cose corrano per inerzia su base giornaliera e non deve essere così. È bene far accadere le cose, soprattutto se si tratta di andare avanti o se si deve risolvere un problema.

Vergine

Non lamentarti quotidianamente delle cose che non hai raggiunto, Vergine, e che in questi giorni ti vengono in mente. Invece di lamentarvi, dedicate loro più sforzi oggi. In futuro dovrai fare qualche passo in più per realizzare i tuoi sogni. Chi vuole qualcosa, qualcosa gli costa. Oggi si può avere qualche conflitto in campo sentimentale. Se hai incontrato qualcuno per un breve periodo, le circostanze potrebbero averti impedito di vedere fino ad ora com’è veramente questa persona su base giornaliera e, soprattutto, come pensa. Una conversazione che avrai oggi Vergine, può scoprirti ora che è al polo opposto in un argomento che per te è molto importante. È meglio sapere ora che quando passa più tempo e la relazione potrebbe essere più radicata. Non cadere a pezzi e considera che sei stato fortunato.

Bilancia

Sei uno smemorato che spaventa, Bilancia, ecco perché ogni giorno commetti certi errori che per fortuna hanno una soluzione molto facile. Oggi rischiate di perdere un compleanno molto segnato. Se vuoi evitare che ti accada, scrivi tutto in un ordine del giorno, sul cellulare, ovunque, ma non lasciare che queste sciocchezze ti creino una reputazione per poca formalità, o che le persone credano che tu spenda tutto. Allora il più preoccupato e ferito sei tu, perché gli altri ti criticano e dimenticano. Presta più attenzione a questi dettagli da oggi, Bilancia, non è la prima volta che ti succede. E presta attenzione a ciò che dici al tuo partner! O come glielo dici. Ogni giorno sbagli sul lato dell’essere troppo sincero e non ti rendi conto che le tue parole sono troppo dirette e possono ferirlo.

Scorpione

Quando le cose non vanno come ti aspetti, come oggi, Scorpione, finisci sempre per pensare che sia colpa degli altri. Non è così. Non tutte le cose che vanno storte sono dovute a cattive energie o ad altri che vogliono infastidirti. Il più delle volte sono il risultato di decisioni sbagliate che hai preso o di non aver provato abbastanza duramente su base giornaliera. Se vuoi uscire da un problema, devi mettere il desiderio o non lo raggiungerai. Vai avanti e cambia il chip. Oggi un’amica può chiamarti per dirti un segreto che è molto importante per lei. Ricorda che se vuoi davvero aiutarla, Scorpione, devi essere una tomba, che questo non venga rivelato è molto importante per lei. E non dimenticate che la vita corrisponde quotidianamente a chi dà una mano agli altri.

Sagittario

Il tuo modo particolare di vedere le cose su base giornaliera, Sagittario, ti ha aiutato a progredire. Tendi ad avere una prospettiva non comune che ti aiuta a trovare soluzioni che gli altri non rilevano. Oggi, tuttavia, potresti scoprire che proprio per il tuo partner questa tua capacità crea sentimenti di insicurezza. Non gli piace che tu sia così perspicace perché non è all’altezza, anche se sicuramente ha altri talenti. Analizza oggi perché questo accade e se arrivi alla conclusione che devi reprimere il tuo modo di essere quotidiano o specificamente questo aspetto positivo in modo che tuo figlio non si senta male, pensaci due volte prima di continuare con lui. Se sei un Sagittario con un cuore libero, oggi è un giorno perfetto per attirare l’attenzione di una persona che ti attrae. Hai buone possibilità di successo.

Capricorno

Nel campo del lavoro si stanno sviluppando grandi progetti in cui avrai un ruolo fondamentale, Capricorno, ma non si materializzeranno immediatamente. Dovrai essere paziente ogni giorno e, soprattutto, non perdere l’illusione e la sicurezza di essere sulla strada giusta. Oggi puoi vivere un momento importante in relazione al tuo lavoro, prenderai una decisione tempestiva o suggerirai qualcosa che sarà molto utile. Tieniti cordiale con tutti i tuoi colleghi su base giornaliera, Capricorno e ignora qualsiasi voce. Fai orecchie da mercante ai pettegolezzi. Ogni giorno, presta attenzione solo ai commenti delle persone a cui tieni. Se avevi programmato di acquistare qualcosa online oggi, le stelle ti consigliano di lasciarlo per un altro giorno. Non è un buon momento per le acquisizioni. Questo vale anche per il tuo partner se l’economia è congiunta.

Acquario

Oggi, Acquario, potresti sentirti infastidito dall’insistenza di una persona con cui hai avuto un conflitto in passato e ora vuole ripararlo e relazionarti di nuovo con te. È possibile che da qualche tempo ti stia dando il bastone ogni giorno con questo problema. Se tutto questo crea disagio e pensi che fino ad ora sei riuscito a vivere senza recuperare questa amicizia, oggi ringrazia le tue intenzioni e accetta le tue scuse, ma vai su una tangente. Non hai alcun obbligo di seguire questo contatto su base giornaliera, Acquario. In amore, non pensare che la persona che hai incontrato di recente non sia del tutto onesta con te. È probabile che tu abbia problemi al di fuori della tua relazione e che non ci sia ancora abbastanza fiducia per dirtelo. Sii paziente perché finirà per darti una spiegazione convincente.

Pesci

Prenditi molta cura del tuo corpo e della tua mente, Pesci, ne hai bisogno. Ultimamente ti stai lasciando accumulare quotidianamente da molti obblighi che hai creato tu stesso. Ti stai dimenticando un po’ di te stesso. È proprio la prima cosa che dovresti prendere in considerazione affinché tutto il resto funzioni. Oggi è un buon momento per iniziare a fare cambiamenti nella tua routine quotidiana, quelli che ti eri imposto qualche tempo fa e che ora ti annoiano sovranamente. Ti sarà molto utile oggi rompere la monotonia. Ti darà una sferzata di energia e migliorerà la tua creatività su base giornaliera. Se hai un cuore libero, continua ad aspettare e a goderti l’unicità. Forse ti succede perché non sei ancora pronto per una relazione, perché non ti mancano i candidati. Forse, Pesci, hai altre questioni che ti interessano di più ora. Approfittane di loro, l’amore verrà dopo.