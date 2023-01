Oroscopo Branko domani 10 gennaio 2023: gli astri al top Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 10 gennaio Sagittario

Il ritorno al lavoro e agli affari mondani vi sarà molto favorevole e prenderete il controllo della situazione fin dall’inizio. Le vostre iniziative saranno intelligenti e di successo, e la vostra attività sarà intensa e fruttuosa. La fortuna sarà con te anche se non la vedi o hai un po’ di scetticismo, ma sarà una giornata predisposta al successo. È tempo di comunicare ciò che non ti piace. Cerca, scegli quelle persone nella tua vita che condividono i tuoi stessi interessi, gusti e ideali. Questo renderà piacevole qualsiasi attività o lavoro che svolgi e ti darà buoni risultati. Se non ti senti a tuo agio con quello che stai facendo, ti sentirai frustrato.

PAROLA SACRA: Volto

NUMERI FORTUNATI: 43, 9, 15

Oroscopo Branko 10 gennaio Capricorno

Da oggi ti tornano nuovamente il lavoro estenuante e il sacrificio. Non sarà una brutta giornata e i tuoi sforzi daranno i frutti sperati, ma ti mancherà il Natale e il benessere e la serenità che regnavano in quei giorni. Ad ogni modo, oggi le cose funzioneranno per te anche se non ti senti bene. Prendi le cose con calma oggi. Ultimamente sei stato da un posto all’altro senza riposarti. Sfrutterai meglio il tuo tempo se ti organizzi in anticipo e se rimani fedele ai tuoi piani. Una questione di soldi si risolve a tuo favore e in amore non mancheranno le persone che ti causano mal di testa.

PAROLA SACRA: riposo

NUMERI FORTUNATI: 44, 9, 5

Oroscopo Branko 10 gennaio Acquario

Oggi affronterete nuovamente le questioni lavorative e aziendali con notevole riluttanza ma anche con grande energia e voglia di vincere. Non aspetterai che sorgano problemi, ma tu stesso li affronterai con determinazione. Sarebbe chiaramente un giorno di lotta in cui è conveniente per te controllare il tuo carattere. Quelli di questo segno che hanno subito una lunga malattia entrano in un periodo di ottima guarigione. Seppellisci il passato e vivi pienamente nel momento presente. Chiunque entri nella tua vita ti insegnerà una lezione o porterà un messaggio che ti porterà a entrare in contatto con la tua vera essenza di essere umano.

Oroscopo Branko 10 gennaio Pesci

Questa non sarà una brutta giornata, ma sarà abbastanza scomoda perché dovrai tornare in un mondo che non è mai facile per te e potrebbe essere spiacevole. Inoltre, oggi è uno di quei giorni in cui dovresti stare attento ai tradimenti o agli inganni. Andrà tutto bene, ma richiederà grande usura emotiva e molta attenzione. Trascura i dettagli che ti rubano tempo ed energia. Non sprecare le tue energie cercando di convincere gli altri che hai ragione. Concedi al tempo di darti ragione. Sviluppa la pazienza, ma soprattutto i pianeti ti dicono di perseverare.