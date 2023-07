Oroscopo Branko domani 10 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Questo sarà un giorno molto appropriato per sentirsi in pace con se stessi. Trascorri più tempo con i tuoi cari e cerca di trasmettere loro la tua tranquillità, che darà loro fiducia. Dovrai affrontare le conseguenze di una decisione presa qualche tempo fa. Non cercare di schivare il rigonfiamento, ti si ritorcerà contro. L’esperienza ti mostra che i piani che fai sono una cosa e la realtà che si sta costruendo sotto i tuoi piedi è un’altra. Sii più flessibile.

Vergine

Non dovresti intendere la tua relazione sentimentale come una tensione di potere, come se fosse una lotta tra i due. Hai bisogno di più armonia e scappare dai confronti. Ti preoccupi troppo di quello che succede a casa tua e forse non c’è motivo di allarmarsi. Lascia che le cose seguano il loro corso e si realizzeranno. Oggi è una giornata molto propizia, anche se le cose potrebbero andare un po’ male a causa di un confronto dialettico nel primo pomeriggio. Non lasciare che ti raggiunga.

Bilancia

Questo è un buon momento per riposare. Sei stato al meglio per parecchi giorni e altri ti stanno aspettando. Lo stress può finire per danneggiarti seriamente. E sebbene la tua sensazione di forza a volte sia confortante, dovresti fermarti a pensare se quella tranquillità non è il risultato di aver voltato le spalle ad alcuni problemi. Devi coccolare di più il tuo partner. Non lasciare che il cattivo umore diventi il ​​​​tuo modello di comportamento oggi. Nessuno ti chiede di sorridere se non ne hai voglia, ma mostra rispetto per gli altri.

Scorpione

Non esitare a dire le cose come pensi, perché a lungo andare sarà la migliore medicina preventiva per la salute della tua relazione. Non tacere su ciò che pensi. Non aspettare che siano gli altri a dirti le cose e vai a cercare le informazioni di cui hai bisogno. Se ti fidi degli altri, perderai molto tempo e anche denaro. Hai ragione quando pensi che il tuo lavoro in campo professionale non sia sufficientemente riconosciuto. Invece di arrabbiarti, usa questa situazione come incoraggiamento.