Oroscopo Branko domani 11 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

I festeggiamenti sono finiti e inizia una nuova settimana a cui ti avvicinerai con grande passione ed energia personale, e anche con grandi possibilità di successo e gioia materiali e mondani. Ma devi stare attento con i nemici e l’invidia, anche se i pianeti ti proteggono saranno lì in agguato.

Toro

Dopo la pausa festiva, inizi una nuova settimana che sarà importante perché in essa dovrai prendere decisioni con grandi conseguenze sul tuo lavoro, proiezione sociale o situazione finanziaria. Ma andrà tutto bene perché hai Giove, il migliore dei pianeti, che ti protegge e spiana tutti i tuoi percorsi.

Gemelli

Anche da oggi tornano impegni e lavoro, nervi e stress. Le influenze planetarie non possono essere migliori, ma ciò non ti impedirà di cadere in molti momenti di indecisione e alti e bassi emotivi. Devi essere calmo, poiché alla fine troverai la strada giusta e raccoglierai grandi frutti.

Cancro

Dopo la pausa festiva, l’attività torna di nuovo e dovresti andare avanti con grande fiducia perché questo segno è uno dei più favoriti dai pianeti, anche se l’evoluzione positiva non avviene all’improvviso ma più lentamente e consolidando ciò che stai ottenendo. . Il vento soffia a tuo favore.