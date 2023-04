Oroscopo Branko domani 11 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In questo momento hai una situazione planetaria magnifica e insolita, una costellazione che ti durerà per quasi tutto il mese di aprile, quindi ora devi muoverti il ​​più possibile, prendere iniziative e affrontare anche questioni particolarmente difficili, poiché avrai un chiaro prop fortunato. Attenzione alle spese.

Capricorno

In questi giorni i pianeti formeranno ottime configurazioni, soprattutto Giove, il più fortunato di tutti, e una delle conseguenze che avrà per te sarà che potrai vedere chiaramente come i tuoi sforzi e sacrifici ti giovano molto di più che su altri occasioni. Ti divertirai nel lavoro e negli affari.

Acquario

Non disperdete le vostre energie, siamo sotto ottime configurazioni planetarie e sarebbe un grosso errore sprecare questo momento inseguendo obiettivi poco importanti e che vi divertono e vi distolgono da quelle cose che vi interesserebbero veramente perseguire. Oggi o in questi giorni correrai questo rischio, fai attenzione.

Pesci

L’inizio di questa settimana coincide con l’esatto allineamento del Sole e di Giove, un vero e proprio cocktail benefico che, se saprete sfruttarlo e muovervi a dovere, può portarvi qualche importante successo lavorativo, finanziario o sociale, o allontanare pericolosi nemici e altre persone della tua vita che non ti si addice affatto.