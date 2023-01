Oroscopo Branko domani 11 gennaio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 11 gennaio ARIETE

OGGI: Non cercare conflitti dove non esistono. Meglio concentrarsi su ciò che è veramente importante e non soffermarsi sulle sciocchezze. AMORE : Hai quello che serve perché chiunque si innamori del tuo fascino, ma è difficile per te essere fedele. In questo modo non otterrai una relazione seria. RICCHEZZA: I capricci di alcuni colleghi rendono l’ambiente di lavoro molto denso. Non lasciarti coinvolgere in liti o discussioni. BENESSERE : una dieta più sana, ricca di proteine ​​e calcio, è ciò di cui hai bisogno per essere in buona forma. Completalo con lo sport.

Oroscopo Branko 11 gennaio TORO

OGGI: Coloro che osano giudicarti scopriranno il tuo vero carattere. Non esitare a mostrare i tuoi artigli se ti prendono in giro. AMORE : Un amore del passato tornerà e farà vacillare la tua relazione. Controlla i tuoi sentimenti e decidi chi vuoi.RICCHEZZA: In questo periodo potrai ricevere interessanti proposte di lavoro. Dovresti valutarli bene perché alcuni sono pura apparenza. BENESSERE : Non essere così esigente con te stesso. Impara ad accettare i tuoi limiti e scopri la forza che hai per affrontare la vita.

Oroscopo Branko 11 gennaio GEMELLI

OGGI: Usa il tuo tempo per lavorare e non per il tempo libero. In questo modo non otterrai mai quella promozione che tanto aspetti. AMORE : La gelosia nei confronti del proprio partner non ha motivo di esserlo. Prendi più della sua parola o finirai per rovinare la relazione. RICCHEZZA: Non cercare soluzioni complicate a problemi semplici, ciò di cui hai bisogno per risolverli è a portata di mano. BENESSERE : impara a scegliere meglio i tuoi amici. Vivi circondato da persone che non sono del tutto sincere o oneste con te.

Oroscopo Branko 11 gennaio CANCRO

OGGI: Alcune nuvole scure appaiono all’orizzonte del lavoro. La cosa migliore è che oggi stai fuori da qualsiasi conflitto. AMORE : Hai tutte le condizioni perché chiunque cada ai tuoi piedi, ma la tua bassa autostima lavora contro di te. RICCHEZZA: non tutti quelli che vengono da te con delle idee sono degni di fiducia. La concorrenza è agguerrita, quindi fai molta attenzione. BENESSERE : Il lavoro di squadra ti darà la possibilità di conoscere nuove persone. Non isolarti, cerca di integrare i tuoi nuovi colleghi.