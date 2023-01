Oroscopo Branko domani 11 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 11 gennaio SAGITTARIO

OGGI: fatti consigliare dalle persone giuste prima di firmare qualsiasi contratto. Leggi la stampa fine perché l’omissione in seguito può costarti caro. AMORE : Non permettere che la gelosia del tuo partner logori la relazione. Sii onesto ed esprimi i tuoi sentimenti e quanto ci tieni. RICCHEZZA: se non sei sicuro dell’investimento che hai fatto, è meglio uscire dall’attività prima che sia troppo tardi. BENESSERE : Quando qualcuno ti schiaffeggia, porgi l’altra guancia. Ricorda che il male che uno fa in questa vita, a un certo punto viene pagato.

Oroscopo Branko 11 gennaio CAPRICORNO

OGGI: Tieni conto delle opinioni degli altri, da loro puoi ottenere qualcosa di importante per quanto possano sembrarti superficiale. AMORE : Tu e il tuo partner non avete un rapporto calmo e pacifico. La cosa migliore è che riconsiderino se è conveniente continuare insieme. RICCHEZZA: Prima di dare una risposta a quella proposta commerciale, chiedi un parere alla tua famiglia. Sapranno consigliarti bene. BENESSERE : smettila di dare ai conflitti quotidiani più importanza di quanto meritino. Altrimenti, lo stress finirà con te.

Oroscopo Branko 11 gennaio ACQUARIO

OGGI: Avrai l’occasione per una serata fuori, accettala con piacere, trascorrerai un piacevole momento con gli amici.AMORE : Non ti piace stare da solo, e alla fine di una relazione ne cerchi una nuova. Ma questa volta sarà difficile per te dimenticare il tuo ultimo partner. RICCHEZZA: nasce la possibilità di investire in un immobile o in un’auto. Ma fai attenzione a ciò che firmi, leggi bene la stampa fine. BENESSERE : Un caro amico ti farà una serie di rimproveri che ti lasceranno di stucco. Tuttavia, devi accettare che ha ragione in quello che dice.

Oroscopo Branko 11 gennaio PESCI

OGGI: Oggi è un giorno ideale per ordinare la tua casella di posta elettronica, eliminare la posta indesiderata e salvare i contatti che ti interessano. AMORE : Sei consapevole che questa relazione è la migliore che tu abbia mai avuto. Sii incoraggiato a fare il passo successivo, il matrimonio o la convivenza. RICCHEZZA: Quando sei coinvolto in un’impresa, fatti consigliare da chi lo sa. Gli opportunisti appariranno alla ricerca dei tuoi soldi. BENESSERE : Ti piace fare del bene senza guardare chi. Ma scoprirai che qualcuno che ha ricevuto la tua solidarietà parlerà male di te.