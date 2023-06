Oroscopo Branko domani 11 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

È tempo di chiudere gli occhi e buttarti giù dal precipizio per trovare l’amore o qualcosa che è particolarmente desiderato per te. Dietro il tuo atto audace si nasconde un tesoro meraviglioso che otterrai perché è nel tuo destino. La vita sta per darti qualcosa di molto buono e desiderato da te, devi solo fare qualcosa da parte tua.

Capricorno

Avete grandi o importanti progetti per questo fine settimana, e in questo caso la novità è che riuscirete a realizzarli, visto che avrete faccia a faccia il destino e i pianeti saranno in una configurazione più favorevole e armoniosa. La frustrazione è solitamente presente nella tua vita in molti casi, ma questa volta non sarà così.

Acquario

Il fine settimana inizierà per te con un viaggio inaspettato o in altri casi con una persona cara che viene da lontano. È un momento di sorprese, ma queste saranno per il meglio e ti daranno grande gioia. Inoltre, verrà risolta una crisi o un problema con il tuo partner, i tuoi figli o una delle persone più importanti per te.

Pesci

L’influenza di Saturno potrebbe rendere la giornata non così piacevole per te come avresti voluto. Saturno ti costringerà a vedere i tuoi limiti ea vedere le persone intorno a te come sono realmente e non come le vedi nel tuo cuore pieno d’amore. Ma questo ti aiuterà a sapere chi sono veramente i tuoi veri amici.