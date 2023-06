Oroscopo Branko domani 11 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Oggi potresti dover scegliere tra aiutare o favorire il tuo partner, un figlio o uno dei tuoi cari, o fare ciò che vorresti davvero di più. Ma il tuo cuore è enormemente generoso e non esiterai a soddisfare l’altro o le altre persone. Oltre a questo, avrai anche preoccupazioni o preoccupazioni sul lavoro.

Vergine

Come ogni weekend, oggi ti aspetta una giornata di lavoro e frenetica attività intellettuale e fisica, ma a differenza delle precedenti ti sentirai molto meglio nello spirito e con la voglia di affrontare tutte le incombenze che sono necessarie. Mercurio, il tuo pianeta dominante, è molto potenziato e ti aiuterà a tirare fuori il meglio di te.

Bilancia

Allo stesso modo in cui in paradiso dominerà ogni volta una situazione più armoniosa o addirittura benefica, anche tu ti sentirai molto meglio e il pessimismo o la malinconia che ti avevano dominato ultimamente si dissiperanno gradualmente per essere gradualmente sostituiti da uno stato d’animo molto più armonioso e speranzoso.

Scorpione

Un cambiamento positivo nel tuo stato d’animo e nelle tue relazioni intime si assesterà gradualmente nella tua vita e arriverai a questo fine settimana con molta più serenità, ottimismo e migliori prospettive rispetto al precedente, soprattutto nella vita affettiva, che è sempre vitale per te. Sono in arrivo delle piacevolissime sorprese.