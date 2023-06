Oroscopo Branko domani 11 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Inizia un nuovo fine settimana con buone prospettive per te, ora che gli influssi astrali sono un po’ più armoniosi. Grazie all’influsso favorevole di Mercurio. Ecco perché avrai una giornata piena di attività, sia intellettuale che fisica, ma rilassata, piacevole e ti darà soddisfazione. Se dovessi lavorare, faresti bene.

Toro

Un’ottima giornata per relazionarsi e comunicare con i propri cari, per fare un viaggio di gruppo o infine per svolgere attività di carattere intellettuale. È una buona giornata per te, soprattutto perché ti sentirai ottimista e vorrai fare cose, sia che tu debba lavorare o che sia una giornata di svago.

Gemelli

Ti aspetta una giornata molto piacevole, con alcune sorprese dai tuoi cari che ti entusiasmeranno. Ma il problema è che tutto sembrerà meraviglioso intorno a te, ma potresti non essere del tutto a posto dentro, intrappolato nei tuoi demoni e nelle tue paure interiori. Fortunatamente, tutto migliorerà con l’avanzare della giornata.

Cancro

Una grande gioia ti si avvicina, cioè se non la trovi oggi. Qualcosa per cui stai combattendo e sacrificando molte cose arriverà molto presto nelle tue mani, il che confermerà sicuramente che sei in un buon momento e dissiperà i tuoi dubbi o paure. È giunto il momento di realizzare un sogno molto intimo.