Oroscopo Branko domani 11 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Festeggerai con le persone che ami di più i successi economici e professionali che hai ottenuto. È tempo di premiare i tuoi collaboratori. Giornata molto propizia per nuove avventure sessuali, soprattutto se siete alla ricerca di un incontro piacevole che non comporti un impegno per una relazione duratura. Il tuo modo di essere ti porta spesso a pensare molto e ad agire poco, e sebbene non sia una tattica negativa, in questi giorni dovresti accelerare le tue decisioni.

È probabile che oggi il volume di lavoro assegnato a te aumenterà in modo significativo, ma non te ne preoccuperai troppo perché te lo aspettavi. La tua mancanza di precauzioni oggi può indurre altre persone a intrufolarsi in aspetti privati ​​della tua vita senza avere alcun permesso. Essere molto attenti. La tua tendenza a controllare tutto può essere un’arma a doppio taglio. Ti dà il controllo delle situazioni, ma crea carichi di lavoro che non puoi affrontare.

Bilancia

Dovrai affrontare le conseguenze dei tuoi errori. Cerca di fare affidamento su persone di cui ti fidi per avere successo. Le soluzioni arriveranno alla fine. La tua innata attrazione personale ti fornirà una risorsa oggi al lavoro con una persona molto interessante. Approfittane senza impegnarti troppo per il futuro. Oggi sarà una giornata segnata da sorprese, sia piacevoli che spiacevoli. Non eccitarti troppo per il primo o sprofondare nel secondo.

Scorpione

Anche se ti costa un po’ di più, devi mantenere la posizione per un po’ di tempo affinché sia ​​efficace. Se ti lasci convincere la prima volta, perderai rispetto. Non è un brutto momento per pianificare una vacanza con il tuo partner. Essere soli e lontani dalla routine aiuterà a sanare le piccole crepe nella relazione. Senti il ​​bisogno di condividere qualcosa di personale con qualcuno vicino a te. Scegli questa persona con molta attenzione, perché potrebbe approfittare della tua fiducia.