Oroscopo Branko domani 11 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Il tuo ambiente di lavoro ti metterà sotto pressione molto alta, ma questo, lungi dall’affondarti, dovrebbe rappresentare una sfida per te per migliorare le tue prestazioni e i tuoi risultati. Bisogna risolvere alcune questioni in sospeso del recente passato per potersi impegnare in campo sentimentale. Se non lo fai, quei fantasmi potrebbero tornare. Se non sei sicuro, è meglio chiedere consiglio. A volte insisti a prendere decisioni da solo e ultimamente gli errori si ripetono spesso.

Capricorno

I problemi che ti affliggono sono più il risultato della tua immaginazione che della realtà. Cerca di far passare il tempo e tutto passerà senza troppe difficoltà. Oggi dovrai affrontare una difficile decisione emotiva. Anche se è doloroso per te affrontarlo, non lasciarlo per dopo, aumenterai solo il dolore. Non preoccuparti se ti senti più identificato con persone sconosciute che con i tuoi soliti amici. Rispondi al tuo necessario processo di maturazione.

Acquario

Ti imbatterai in un problema legale le cui richieste superano le tue conoscenze. Mettiti nelle mani di un professionista, provare a farlo da solo non funzionerà bene. Dovresti rivedere il tuo sistema di valori, perché tendi a dare più importanza al materiale che allo spirituale. Questa filosofia ti sta causando troppo stress. Non permettere a nessuno di molestarti, metti le cose in chiaro fin dall’inizio e difendi la tua privacy sopra ogni altra cosa. È in gioco il tuo rispetto, non fare un passo.

Pesci

Il tuo ottimismo ti fa vedere sempre le cose con colori rosei. È possibile che oggi questa tendenza non ti faccia vedere la realtà e tu trascuri un problema importante. Se devi chiedere, fallo. La persona a cui devi rivolgerti sarà più ricettiva oggi che in altre occasioni e potresti avere la fortuna di cui hai bisogno. Hai ritardato troppo a lungo un affare importante, in cui puoi vincere o perdere molto. Affrontalo oggi, ma suonalo con assoluta sincerità.