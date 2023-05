Oroscopo Branko domani 11 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La tua relazione con il tuo partner, lungi dal contribuire in qualche modo alla tua costruzione personale, comincia ad essere un freno al tuo sviluppo. La rottura non è l’unica opzione. Devi prestare un po’ più di attenzione a ciò che dicono gli altri, non solo per cortesia, ma anche perché ti fa comodo. A volte perdi informazioni preziose disconnettendoti. La calma ritorna gradualmente nel tuo spirito oggi, dopo le convulsioni dei giorni passati. Ora ti rimangono i postumi di una sbornia e la necessità di interiorizzare correttamente tutto ciò che è accaduto.

Capricorno

Le buone notizie riempiranno il tuo cuore di soddisfazione e sebbene la tua salute ti impedisca di festeggiarle come vorresti, ti godrai molto questi momenti. Se stai pensando di allargare la tua famiglia, questo è un buon momento per provarlo perché le stelle garantiscono la tua fertilità e ti preparano un futuro molto promettente. La tua gioia di vivere si diffonde facilmente a coloro che ti circondano. Sei una fonte inesauribile di energia positiva e questo attrae molto coloro che sono sulla tua stessa lunghezza d’onda.

Acquario

È giunto il momento per te di aggiornare i tuoi strumenti di lavoro, soprattutto se utilizzi il computer. Essere consapevoli della necessità di rinnovamento. Nonostante tu stia raccogliendo molti risultati sul posto di lavoro, devi cercare di non mollare le campane troppo presto, le cose possono andare storte se non lavori. Sono giorni molto favorevoli nel campo della salute, riesci a rigenerare le forze consumate con una velocità sorprendente e sei subito pronto per ricominciare.

Pesci

A poco a poco stai ritrovando il sorriso e dietro di te ci sono il malumore e le preoccupazioni che ti hanno tenuto sotto controllo negli ultimi giorni. Sebbene le cose che ti stanno accadendo non possano essere descritte come positive, in fondo sono un test per te che definirà se sei disposto ad assumerti responsabilità future. Non tutti capiscono il tuo senso dell’umorismo, motivo per cui oggi può verificarsi un malinteso dovuto a un commento ironico che qualcuno non prenderà con il senso che gli dai.