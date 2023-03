Oroscopo Branko domani 11 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 11 marzo Leone

Per chiudere favorevolmente la settimana lavorativa, l’Universo vi regalerà una giornata di stabilità attraverso la combinazione di energie provenienti da Venere e Marte. Con questa influenza, puoi raggiungere la tranquillità e livellare il tuo umore divertendoti con i tuoi amici. Sicuramente, nei tuoi incontri con loro, commenterai lo stress passato nei giorni feriali, questo ti aiuterà a fare un download e quindi sentirti molto bene e orgoglioso di aver superato gli inconvenienti. Questo flusso di energia ti aiuterà a sentire più benessere nel tuo cuore.

Oroscopo Branko 11 marzo Vergine

Marte, un pianeta associato al cattivo umore, continua il suo passaggio attraverso i Gemelli e ti predispone alle discussioni. Per livellare questa influenza, Venere uscirà oggi per incontrarti per aiutarti a ridurre tutto questo e darti un giorno in cui godrai dei piaceri che ti circondano. Il modo migliore per farlo sarà prendersi cura e coccolare il proprio corpo fisico; in particolare, impreziosendolo con cure particolari come massaggi e sauna. In questo caso, ti aiuterà di più se si tratta di un massaggio olistico e poi fai bagni al rosmarino sui chakra.

Oroscopo Branko 11 marzo Bilancia

Per coronare la settimana lavorativa, l’Universo decide di regalarvi momenti speciali pieni di armonia. Questo sarà fatto attraverso la sincronizzazione energetica di Venere e Marte che ti inviterà a sentirti felice e quindi a sorridere alla vita. Con questa influenza, puoi trascorrere momenti molto piacevoli con persone molto divertenti che ti faranno ricordare la bellezza della vita e che saranno come carezze al cuore. Divertiti con loro, condividi le tue illusioni e dì loro tutto il tuo entusiasmo, poiché ti farà sentire più pieno. Ringrazia anche l’Universo per gli amici che ti ha dato.

Oroscopo Branko 11 marzo Scorpione

Per rianimarvi dopo questa settimana piena di instabilità emotive, Venere e Marte, che rappresentano rispettivamente il benessere e le reazioni impulsive, cercheranno un punto di incontro tra le loro energie. Questo sarà per espandere le loro influenze sul tuo oroscopo in modo che tu possa trovare l’armonia interiore che desideri. Allora godrai di molta pace; Soprattutto, nella tua casa godendo e condividendo con i tuoi figli o quelli che consideri in questo modo. Approfitta di goderti la corrente energetica di cui sopra per far uscire il tuo bambino interiore e rilassarti.