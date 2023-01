Oroscopo Branko domani 12 gennaio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE

OGGI: Non aspettarti grandi sforzi dalle persone intorno a te. Non sono molto convinti del tuo progetto ed è per questo che non vengono coinvolti. AMORE : I tuoi valori sono molto diversi da quelli del tuo partner. Accettala così com’è, senza metterla in discussione, così come lei accetta te.RICCHEZZA: Non cercare di ingannare le persone con il tuo discorso armato. Negli affari, lascia che la verità e l’onestà siano il tuo motto.BENESSERE : Per affrontare le avversità, bisogna cercare dentro di sé la forza necessaria. Conosci te stesso.

TORO

OGGI: Ci sono persone molto invidiose intorno a te. Cerca di non commentare troppo i tuoi progetti perché la loro energia negativa è molto forte.AMORE : Fiducioso in eccesso, non crederai ai pettegolezzi sul tuo partner che arrivano alle tue orecchie. Non respingerli perché sono veri.RICCHEZZA: ti chiederanno di prendere in prestito denaro e tu acconsentirai. Ma è conveniente per te impostare le condizioni di restituzione o non te lo restituiranno mai.BENESSERE : Se stai organizzando un incontro con gli amici, tienilo virtuale per ora. Ti senti a tuo agio a casa tua, ma per ora sarà meglio aspettare.

GEMELLI

OGGI: I problemi economici aumenteranno oggi. Cerca di prenderteli con calma perché non c’è male che duri cento anni.AMORE : La relazione procede bene, tuttavia inizieranno a manifestarsi problemi legati al denaro.RICCHEZZA: vivi in ​​attesa di lavoro e non ti godi le piccole cose quotidiane. Connettiti di più con la tua famiglia e la tua casa. BENESSERE : Quei chili in più ti danno fastidio e non sai come sbarazzartene. Facile, mangiare bene e sano.

CANCRO

OGGI: Non aspettare che le opportunità ti piovano addosso. È tempo di iniziare a recitare se vuoi progredire in tutte le aree della vita.AMORE : Nella coppia c’è una comunione perfetta, ma sorgeranno delle divergenze a causa di una questione fondamentale per la relazione. Lima i bordi grezzi.RICCHEZZA: Dicono che chi non rischia non vince, ma attenzione a cosa rischi perché puoi perdere tutti i tuoi soldi. BENESSERE : I litigi in famiglia ti fanno impazzire e cambiano il tuo umore. Non essere così esigente con la tua famiglia e cerca di evitare problemi.