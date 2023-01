Oroscopo Branko domani 12 gennaio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

OGGI: Non cercare di accelerare le cose. Qualunque cosa debba accadere, accadrà a tempo debito. Calmati, andrà tutto bene.AMORE : Se non vuoi che il tuo partner ti festeggi, non dargli ragioni. I tuoi atteggiamenti destano in lei sospetti, sii coerente con le tue azioni.RICCHEZZA: non illuderti. Sai di non aver fatto il lavoro giusto, quindi non aspettarti grandi ritorni. Lascia che ti serva come esperienza. BENESSERE: Non devi trasferirti in un’altra città perché la tua vita cambi. Devi solo circondarti di altre persone, più sincere e meno pettegole.

VERGINE

OGGI: cadrai nello stesso abisso di sempre quando proverai a superare certi eventi del tuo passato. Non puoi più andare avanti così. AMORE : La sincerità sembra aver completamente abbandonato la coppia. In te è la decisione di mantenere o meno una relazione senza valore.RICCHEZZA: Non avrai spazio per dubbi sulle decisioni che dovrai prendere oggi sotto pressione. Grande cura. BENESSERE : Non puoi avere il controllo assoluto su ogni fattore della tua vita, perché è strettamente correlato a ciò che accade nel tuo ambiente. Accettarlo.

BILANCIA

OGGI: Sei costantemente esposto a problemi e conflitti, ma se li affronti con il tuo ottimismo avrai sempre successo.AMORE : Non credere che i detti del tuo collega di lavoro siano segno di qualcosa. Non pensare che sia innamorata di te.RICCHEZZA: Hai il talento necessario per diventare un leader, devi solo avere un po’ più di temperamento e fermezza. BENESSERE : Hai tutti i presupposti per ottenere ciò che vuoi, anche se vivi ostentando il tuo talento. Sii più umile.

SCORPIONE

OGGI: mantieni saldi i tuoi criteri anche se gli altri non sono d’accordo con te. Oggi accadrà qualcosa che ti metterà d’accordo.AMORE : Sei una persona sensuale e simpatica, sei sempre al centro dell’attenzione. Preparati, perché qualcuno sarà ossessionato da te.RICCHEZZA: è da tempo che desideri rinnovare la tua casa o cambiare auto. La tua occasione è adesso, non lasciartela scappare. BENESSERE : Quando tutto sembra essere calmo, è bene che tu sia vigile. Grandi cambiamenti stanno per accadere ed è conveniente essere preparati.